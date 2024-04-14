美控中助俄羅斯擴充軍備「蘇聯時代以來最大規模」

美國官員表示，中國正協助俄羅斯提升國防產能，規模達蘇聯時代以來之最。圖為中國國家主席習近平（右）2023年10月在北京會晤俄羅斯總統普亭。（新華社資料照片）

中國對俄羅斯 國防產能的間接支持備受關注。美國官員透露，中國正協助俄羅斯提升國防產能，包括提供無人機和飛彈技術、衛星影像和工具機等，規模達蘇聯時代以來之最。中國駐美大使館 則否認指控，敦促美方不要詆毀中俄正常關係。不過俄媒報導，部分中國銀行停止接受來自俄國的付款，可能造成俄公司在電子產品上嚴重延誤出產。

綜合美國之音等外媒報導，華府官員引據情報表示，去年俄羅斯約90%的微電子產品來自中國，去年第四季約9億美元的工具機進口中，也有近70%來自中國。中國正大幅增加向俄羅斯出售工具機、微電子和其他技術，並被俄羅斯用來生產導彈、坦克、飛機和其他武器，用於俄烏戰事。

美官員表示，中俄企業還一直致力在俄羅斯境內聯合生產無人機，中國企業並可能向俄羅斯提供製造彈藥所需的硝化纖維。中國也一直向俄羅斯提供無人機發動機和巡航導彈渦輪噴氣發動機，同時也協助俄羅斯提升用於烏克蘭 戰事的衛星和其他太空能力，向俄羅斯提供用於俄烏戰爭的衛星圖像。

雖然目前並沒有證據顯示中企協助俄國製造致命武器，美國情報部門評估認為，如果沒有自中國進口這些零組件，俄羅斯的軍事產業將陷入困境。一名匿名美高階官員表示，中國已成俄羅斯重振國防工業基礎的關鍵要素。白宮呼籲中企停止對俄羅斯的支持，同時也鼓勵歐洲盟國向北京施壓。

對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國不是烏克蘭危機的製造者或當事方，中國沒有向（衝突）任何一方提供武器。敦促美方不要詆毀中俄正常關係，強調兩國的正常貿易不應受到干擾或限制。他並稱，中方一直在政治解決烏克蘭危機方面發揮建設性作用。

不過據俄羅斯「生意人報」及「消息報」報導，自3月底以來，部分中國銀行停止接受來自俄羅斯的付款，特別是伺服器、儲存系統和筆記型電腦等關鍵電子元件的交易。俄羅斯公司在向中國支付款項時面臨愈來愈多的障礙，有鑑於中國是此類零件的唯一供應商，組裝這些電子產品的俄羅斯公司將可能嚴重延誤出產。

中國駐俄羅斯大使張漢暉曾在2月受訪時曾說，近期中俄之間結算出現問題，原因是遭到「第三國干預」。美國之音此前報導，美國政府一直在告誡包括土耳其和中國在內國家的銀行說，如果它們繼續支持與俄羅斯的貿易，就有可能遭遇二級制裁。

消息報稱，幾家中資銀行正在向俄羅斯客戶詢問相關交易細節，包括是否涉及俄羅斯軍方、烏克蘭內被俄法控制的地區，或涉及古巴、伊朗和敘利亞等國家。中國的平安銀行和寧波銀行已停止處理來自俄羅斯的人民幣結算業務。星展銀行、長城華西銀行和浙商銀行則對俄羅斯業務提出了一些限制措施。