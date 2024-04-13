趙樂際赴平壤 金正恩訪中成定局

趙樂際(左)11日在平壤和朝鮮勞動黨崔龍海(右)會談。（新華社）

中國與北韓 高層互動有新進展，中共政治局常委兼全國人大委員長趙樂際近日訪問北韓，並已與朝鮮勞動黨中央政治局常委、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海會談，有南韓 學者指出，金正恩 今年下半年訪問中國已成定局，趙樂際此行可能是為了提前協調相關情況。

據中國外交部消息，趙樂際於11日至13日對北韓訪問，趙樂際與崔龍海會談時指出中國願同北韓一道，落實兩黨兩國最高領導人的重要共識，以「中朝友好年」活動為契機，「密切高層交往」。雙方就國際地區形勢及朝鮮半島局勢交換了意見，也見證簽署互免外交公務簽證等多項合作文件。

在趙樂際出訪前，朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男已於3月21日在北京與中國中聯部長劉建超會談。這是疫情後罕有的朝鮮勞動黨高層訪問中國，當時雙方應該就已規畫高層互訪，劉建超還在會談中強調「近年來，習近平總書記同金正恩總書記通過多種形式保持密切戰略溝通」，引領雙方關係「掀開新的歷史篇章」。

南韓韓聯社指出，趙樂際此次訪問可能是為了籌備北韓領導人金正恩訪問中國，為了在「朝中俄與韓美日對立格局不斷加深的背景下」，通過雙方首腦會談增進雙邊交流和加強戰略對話。報導也引述南韓世宗研究所中國研究中心主任鄭載興分析指，金正恩今年下半年訪問中國已成定局，趙樂際此行可能是為了提前協調相關情況；南韓北韓大學院大學校長梁茂進指出，在趙樂際訪問之後，預計崔龍海很有可能在短期內回訪，為金正恩的訪問鋪路。

公開資料顯示，自2019年6月中國國家主席習近平訪問平壤並在錦繡山迎賓館與金正恩會談後，近五年間雙方一直沒有舉行峰會。而2018年到2019年兩年間，兩人共舉行了四次會談。