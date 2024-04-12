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大選在即莫迪不硬了？ 喊中解決邊界爭議

中國新聞組／北京12日電
印度總理莫迪接受新聞周刊專訪。(取材自環球網／新聞周刊報導截圖)
印度總理莫迪接受新聞周刊專訪。(取材自環球網／新聞周刊報導截圖)

印度總理莫迪10日指出，印度和中國應「抓緊解決」兩國曠日持久的邊界問題。中國外交部也回應，健康穩定的中印關係符合雙方的共同利益。由於莫迪往常對中印邊界態度強硬，在印度大選將展開之際，莫迪語氣「明顯軟化」釋放出什麼信號，也成為外界關注焦點。

自2020年印中軍隊在有爭議的喜馬拉雅山邊界發生衝突並導致雙方至少24名士兵喪生以來，中印兩國之間的關係一直處於緊張狀態。

法廣網報導，莫迪在接受美國「新聞周刊」專訪時表示，對印度來說，與中國的關係是重要和有意義的。他認為，雙方需要緊急處理兩國邊境延長的局勢，從而消除雙邊互動中的不正常現象。

莫迪指出，印度和中國之間穩定、和平的關係不僅對兩國，而且對整個地區和世界都很重要。他希望並相信，通過外交與軍事層面積極和建設性的雙邊接觸，能夠恢復和維持兩國邊境的和平與安寧。

環球網報導，中國外交部發言人毛寧11日回應，健康穩定的中印關係符合雙方的共同利益，也有利於本地區乃至世界的和平與發展。邊界問題不是中印關係的全部，應當將其放在中印關係的適當位置加以妥善管控。當前，中印正通過外交軍事渠道，就解決邊境局勢有關問題保持密切溝通，並取得積極進展。

環時社論指出，莫迪在專訪中對中印關係釋放了相當積極的信號，是對一段時間以來印度在邊境問題上態度和言行有所升溫趨勢的及時糾偏，也表現出務實解決問題、緩和雙邊關係的意願。

而莫迪作為此次大選最重要的候選人，他的政見和態度無疑也會是印度下一階段發展重要方向的「窺視」。能看得出來，發展仍然是印度最重要的議題，那麼印度勢必需要一個良好的周邊環境，與中國陷入對抗將會擠壓用於社會發展所需的資源。而與中國保持相對穩定的關係，才是印度更有利的地緣政治和經濟選擇。

印度 喜馬拉雅山

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