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加總理指中國介選2次未果 中使館回嗆「自導自演」扣帽子

中國新聞組／北京12日電
加拿大總理杜魯道堅稱，加國近兩次選舉確實是「由加國人決定」，中國試圖干預，但結果沒有受到影響，北京也「不太可能」偏好任一政黨。 (路透)
加拿大總理杜魯道堅稱，加國近兩次選舉確實是「由加國人決定」，中國試圖干預，但結果沒有受到影響，北京也「不太可能」偏好任一政黨。 (路透)

加拿大總理杜魯多出席外國干預調查聽證會作證，稱中國企圖干預2019年和2021年聯邦選舉，但無礙選舉結果，兩次選舉確實是「由加國人決定」。杜魯多並稱，曾當面向中國國家主席習近平表達對北京干預的不滿。中國駐加拿大使館回應，中方一貫堅持不干涉內政原則，加國某些政客給中方「潑髒水」，上述調查是一場自導自演的政治鬧劇。

綜合外媒報導，中國可能曾干預加拿大選舉之後，杜魯多去年成立獨立委員會，調查有關中國等國試圖干預加國民主進程以及渥太華回應等問題。

杜魯道10日在委員會面前作證數小時，回答有關他接到的情資簡報等問題時，堅稱這些選舉「自由公平」。杜魯道表示：「這些選舉公正，都是由加拿大人所決定。」這兩次選舉都由杜魯道的「自由黨」（Liberal Party）獲勝。

在野保守黨（Conservative Party）指責渥太華對據稱的干預、特別是中國的干預視而不見。北京否認干預指控。提交給該委員會的情資報告描述中國的活動「高超、隨處可見、持續存在，且針對全國各級政府和公民社會」。

杜魯道在上次大選的主要對手、後來落敗的歐圖爾（Erin O'Toole）告訴委員會，他認為2021年保守黨有8、9席是因為外國干預丟掉。

說起中國干預，杜魯多的看法是：的確存在，但影響不大。他在聽證會上強調自己對中國採取了強硬態度，在2022年的20國集團峰會上，曾當面要求習近平不要干預加拿大，「我跟他說中國必須要停止對加拿大民主進程的干預，因為那時是加拿大民眾最關切的焦點之一。」

新華社報導則指出，中駐加使館10日稱中方一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有興趣干涉加內政。

使館發言人指出，加國某些政客出於一己之私，企圖把公共調查矛頭對準中方，給中方「扣帽子」、「潑髒水」。有關證詞充斥著「高度可能」、「大概率」、「令人懷疑」等似是而非的詞彙，卻始終拿不出任何實質性證據。這再次充分說明所謂「外國干涉」公共調查就是一場自導自演的政治鬧劇，加某些人對華攻擊抹黑手段之低劣到了匪夷所思的地步。

加拿大 杜魯多 習近平

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