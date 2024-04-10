新聞評論／交手半年 美國終發現「中國是難啃骨頭」

美國財政部長葉倫和中國人民銀行行長潘功勝在北京舉行會議前握手。(路透)

美國總統拜登 剛和中國國家主席習近平進行電話會談，會中相互警告；財政部長葉倫 訪華，進行艱苦的談判。半年前，商務部長雷蒙多 訪華，華為適時推出新手機，展示突破美國封鎖的成果；兩國多月前，國家安全顧問蘇利文跟中共外事辦主任王毅進行會談，聚焦於他說的「滿布地雷」的台海議題。美方都沒有達成期盼的美好結果，因為中國立場與意志堅定，且深懷謀事技巧，是很難纏的對手。

拜登去年與習近平會晤並沒有達成太多實質的共識，這次電話會談後雙方發布的新聞稿南轅北轍，相互警告意味濃厚。可以預見，會後華府與北京的鬥爭仍將繼續，美國對中國各方面的遏制不會縮小範圍與力度，中共在台灣問題上與美台對壘的鬥爭也不會趨於緩和。 拜登面臨連任選戰屈居下風與烏克蘭戰爭後繼無力的雙重壓力，他要展現能與北京當局溝通與施壓的能耐，也要警告中國不得協助俄羅斯軍需工業。

中國則聚焦於台灣議題，話說得很重，習近平表示，中美關係必須要扣好「戰略認知」這個「第一顆鈕扣」；他明確告知拜登，如果「縱容支持」台獨勢力分裂活動，則觸碰到了中共的「第一道紅線」，北京「不會聽之任之」。習的警示明晰與強硬，前所未見。台灣問題不僅是美中關係的核心議題，而且是雙方關係最可能的引爆點，中方在準總統賴清德就任前來個下馬威，要求美國不得助長台獨氣燄。

財政部長葉倫訪華出發前警示，中國在乾淨能源上生產過剩，若向世界傾銷，美國將課徵關稅。中方則以「不要借題發揮」回應。葉倫先後與中國副總理何立峰及總理李強會談，她最關注的議題在於保護美國產業，要求中方處理好電動車及太陽能等清潔能源領域的過剩產能問題。中國方面不會全盤接受，畢竟已將電動車、鋰電池、太陽能列為「新三樣」，做為舒緩內部經濟困局及確立世界領先地位的戰略性產業，如何能在美國施壓下即退縮？ 中方在官方新聞稿中並未對葉倫的「指導方針」作出具體回應，而僅關注美方對中國經貿限制措施，可見雙方歧見甚深，矛盾難以全然化解。

葉倫或許還關切中國減持美債問題，希望中國加持美國國債，至少不要減持，以免妨礙美國經濟的穩定。這是中方對美談判的籌碼，除非美國在貿易壁壘的設定上做得不太過分，否則中方不會輕易允諾。

美中之間的博弈，現在進入到戰略相持階段，雙方各有籌碼應對。美國對中國進行全方位打壓的意圖未減，但又發現與中國的博弈相當艱難，是「難啃的骨頭」，打壓效果多不如己願。

美國貿易代表戴琪日前在歐洲將「恐中」表現出來，她喊話歐洲國家共同因應中國經濟模式對美歐經濟開放體系帶來的挑戰，並直言「這是需要（政府）干涉的事」。她指出，中國有效且十分成功的經濟計畫，從貿易、生產到消費的成長都日益對美歐經濟帶來壓力。她呼籲各國共同「挽回美歐企業在中國非基於市場體系競爭下所失去的經濟機會」。

中國的體制有其弱點，但舉國體制在謀劃整體策略與動員、執行上有其優勢，不僅能緩解外來壓力，亦可增強對外競爭實力。中國正試圖發揮體制優勢因應外部威脅，而且已在某些領域突破西方國家的技術封鎖。

在這方面，商業部長雷蒙多就領教了。她去年9月訪問中國時，華為推出新款5G手機，雷蒙多活生生「被這款手機突襲了」。中國確實不好對付，國家安全顧問蘇利文今年1月底跟王毅會談，他述說雙方深度討論台海兩岸議題並分享各自立場，但因議題「滿布地雷」，所以不能公開內容；其中的凶險可想而知。

這就是中國，充滿鬥爭精神，有謀有略，西方國家遏制中國頗受掣肘，甚至受害的可能是自己。