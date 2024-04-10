我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

中使館批美無端滋擾：2021年7月至今近300人遭美遣返

中國新聞組／北京10日電
準備飛往國外念書的中國留學生。(中新視頻截圖)
準備飛往國外念書的中國留學生。(中新視頻截圖)

中國駐美國大使館8日表示，2021年7月至今，美方「無端滋擾盤查」遣返近300名中國公民。對於此類案件，中方堅持「發生一起，交涉一起」，直到問題獲得解決。

據中國駐美國大使館官網，使館發言人透過答記者問形式針對「近期發生了多起中國公民入出境美國受滋擾事件」問題表達立場。

駐美使館發言人表示，「近年來，美國邊境執法人員持續無端滋擾、盤查、遣返中國來美人員，特別是留學生、學者」。

使館發言人引述不完全統計說，2021年7月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的中國公民近300人，其中持有合法有效證照的留學生超過70人。2023年11月以來，僅在華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）就發生10起中國留學生入境時受滋擾、盤查並被註銷簽證遣返事件。

中國駐美使館舉例，去年12月一名中國赴美訪問學者在杜勒斯機場入境時遭美方邊境執法者在「小黑屋」展開3輪次長達10小時盤查，問題包括是否為中共黨員，手機、電腦等隨身電子設備也受到檢查，最後被註銷簽證並永久禁止入境美國。

今年2月另名訪美學者在舊金山國際機場入境時被扣押22小時，4名執法人員在「小黑屋」採車輪戰連續盤問12小時，包括政治背景、研究領域、赴美目的、資助方式等問題，最後也被註銷簽證並遣返，禁止5年內入境美國。

駐美使館發言人指責，類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈，甚至受美方邀請到訪的中國公務員入出境也被無端滋擾、盤查。

中國駐美使館發言人批評，「美方的做法遠遠超出正常執法範圍，帶有強烈意識形態偏見，嚴重侵犯當事人合法權益，嚴重干擾中美正常人員來往，嚴重違背中美元首關於加強和便利兩國人文交流的共識，中方強烈不滿，堅決反對」。

據指出，中國駐美使館及有關總領館已向美國國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多部門提出交涉。對於此類案件，中方堅持「發生一起，交涉一起」，直到問題得到解決。

美國之音（VOA）曾引述美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）向智庫發表的演說，「中華人民共和國對美國本土構成特別嚴重的威脅」「北京有能力和意圖破壞我們在國內外的利益，並且正在利用其國家權力的每一個工具來做到這一點」。

遣返 中國留學生 簽證

上一則

戶口回遷農村背後 返鄉圓夢？二等村民？

下一則

李強再度召集專家和企業家座談 坦言經濟不確定性

延伸閱讀

澳英美擬邀日合作 中駐英使館：勢加大核擴散風險，堅決反對

澳英美擬邀日合作 中駐英使館：勢加大核擴散風險，堅決反對
厄警闖墨使館逮人 厄瓜多前副總統獄中絕食送醫

厄警闖墨使館逮人 厄瓜多前副總統獄中絕食送醫
中指控美無端滋擾中國赴美人員 甚至帶入「小黑屋」盤查

中指控美無端滋擾中國赴美人員 甚至帶入「小黑屋」盤查
厄瓜多警闖墨使館 被告上國際法院

厄瓜多警闖墨使館 被告上國際法院

熱門新聞

實探小米汽車工廠， 供應商稱已收到要求提升配件產能的郵件。(取材自每日經濟新聞)

「雷軍擔心的事發生了」 實探小米車廠：日產能不足300輛

2024-04-04 02:27
中國商飛前往越南及馬來西亞等地，相信有望在東盟國家收穫首份C919海外訂單。(新華社資料照片)

中國商飛東南亞拓市場 英媒：C919料首獲海外訂單

2024-04-04 02:10
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
崔迪畢業於985名校，留學回中國後卻樂於當一名起薪5500元的廚師，她說不後悔。（取材自微博）

美女學霸花30萬留學歐洲 回中國後當廚師月薪5500 不後悔

2024-04-04 08:30
女子稱因為長得可愛被醫師強吻。（視頻截圖）

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

2024-04-06 09:30
（央視截圖）

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

2024-04-04 21:02

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡