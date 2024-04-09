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離華前品嘗京A啤酒 葉倫「美食外交」帶火3份中餐菜單

中國新聞組／北京9日電
葉倫8日在北京的京A啤酒有限公司品嘗啤酒。(路透)
葉倫8日在北京的京A啤酒有限公司品嘗啤酒。(路透)

美國財長葉倫再度訪華。身為美國政壇的鴿派代表人物，葉倫受到中國官方的熱烈歡迎。儘管葉倫提出解決中國產能過剩等尖銳問題，但中媒刻意著墨葉倫「親民」一面，她的穿著、就餐引起中國網友熱烈討論。中媒並以「美食外交」切入，報導葉倫在中國的最後一晚，前往北京著名打卡點──京A啤酒有限公司，嘗試一種用美國啤酒花釀造的啤酒。

綜合自由亞洲電台、澎湃新聞報導，自從葉倫去年訪華期間，在一家雲南餐廳嘗試了具有致幻作用的「見手青」蘑菇後，此次葉倫訪華的菜單再次受到中國輿論關注。外界注意到，中媒這次盡量避免報導葉倫對中國「產能過剩」的指責，而更多渲染她在中國美食「探店」，外界甚至關注「葉倫筷子用得很好」。

據指出，葉倫此行無論是對城市、美食或是交流對象的選擇，顯然是經過雙方團隊先期的精心設計，這也讓葉倫此訪能在官方敘事之外，借助不同稜鏡加深對中國經濟政策的多方面了解。

現年77歲的葉倫長期從事經濟學研究，卻從未在華爾街工作過。她在柏克萊加州大學的前同事羅斯告訴CNN，葉倫對賺大錢沒興趣，卻對美食情有獨鍾。

而葉倫的這種「吃貨」屬性也在兩次訪華期間得到充分顯現，帶火三份「葉倫菜單」，分別是：落地廣州後的第一餐，陶陶居餐廳的木耳秋葵、燒鵝、叉燒、蝦餃、海鮮紅米腸和雙皮奶等廣府美食。

而再次來到北京，葉倫在老川辦餐廳地點單中有水煮牛肉、麻婆豆腐、四川涼麵、川北涼粉、擔擔麵和鐘水餃等。

而去年訪問中國時，葉倫一行人也是剛落地便風塵僕僕地去到北京三里屯的一家雲南菜館「一坐一忘」。聽店員說，葉倫很愛蘑菇，見手青就點了四份。

葉倫 加州大學 華爾街

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