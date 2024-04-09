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與菲律賓在南海交惡 中國改拉攏越南

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家主席習近平(右)8日在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。(新華社)
中國國家主席習近平(右)8日在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。(新華社)

中國與菲律賓近期在南海爭端上升之際，中國國家主席習近平8日在北京人民大會堂會見到訪的越南國會主席王庭惠，習強調志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，還以「同志加兄弟」形容中越雙邊關係，頗有在中菲交惡時，積極拉攏越南的意味。

王庭惠是應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，7至12日率團訪問中國，這是越南國會主席時隔五年再次到訪。中越加強關係之際，北京和美日澳菲在南海對抗有升級的跡象，例如雙方近日都在南海進行軍演，引起國際社會高度關注。

據央視報導，習近平在會見王庭惠時稱，去年底他訪問越南期間，和越共總書記阮富仲共同宣布建構具有戰略意義的中越命運共同體，開啟了中越關係新篇章。志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，「同志加兄弟」是中越兩黨兩國傳統友誼最鮮明的寫照。

習近平強調，當前國際和區域情勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在。中方願同越方加快推進共建「一帶一路」倡議與「兩廊一圈」戰略對接。希望雙方立法機構深化各層級交流合作，加強立法監督經驗等互學互鑑，為增進兩國民間友善發揮重要作用。

據中方發布，王庭惠表示，身為「同志加兄弟」，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步。越方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，香港、新疆、西藏事務也都是中國內政。越方將與中方密切各級交流合作。

越南 同志 習近平

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