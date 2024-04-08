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李強：美勿將經貿「泛安全化」 葉倫：美中不能迴避「艱難對話」

中國新聞組／北京8日電
中國國務院總理李強（右）7日在北京會見美國財政部長葉倫，李強呼籲美方，勿將經貿問題泛安全化。(路透)
中國國務院總理李強（右）7日在北京會見美國財政部長葉倫，李強呼籲美方，勿將經貿問題泛安全化。(路透)

中國國務院總理李強7日在北京會見美國財政部長葉倫時稱，希望美方不把經貿問題泛政治化、泛安全化，中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調。葉倫則坦言雙方不能迴避「艱難」的對話，美中關係只有在直接與坦率地溝通下才能取得進展。

葉倫4至9日訪問中國，她已與中國副總理何立峰進行數小時會談。美方聚焦中方產能過剩問題，中方則關切美方的經貿限制措施，雙方同意保持溝通。據悉，葉倫7日在北京會見李強和中國財長藍佛安，8日將與中國前副總理劉鶴、人行行長潘功勝會談。

據中方發布，李強與葉倫會面時稱，希望中美做夥伴而不是對手，希望美方和中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓舊金山願景成為實景。雙方要加強溝通，共同找到管控分歧、解決分歧的辦法，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效。

李強並稱，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光、全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題。中方願和美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。

據路透等外媒報導，葉倫向李強說，相信在過去一年，美中雙邊關係已建立在更穩定基礎上，這不代表忽視雙方的分歧或避免艱難的對話，美中關係只有在直接與坦率地溝通下才能取得進展。

據中方發布，葉倫讚賞美中經濟對話合作取得進展，不尋求和中方「脫鉤」。

另據美國之音報導，葉倫7日與李強會面後，下午前往北京大學，與北大國家發展研究院的師生交流。根據美方公布的葉倫演講稿，交流重點在討論中美貿易與打擊洗錢等議題。葉倫說，過去兩年，美中一直聚焦於加強溝通，這對促進經貿合作尤為重要。

葉倫 李強 氣候變遷

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