我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

不到1年2次訪華 堅持還是妥協？央視提問：葉倫先想清楚

中國新聞組／北京5日電
美國財政部長葉倫。(路透)
美國財政部長葉倫。(路透)

美財長葉倫昨起訪中，中國官媒同天喊話稱，美政府在中美關係的表態與現實間存在著巨大鴻溝，不僅在中美經貿重要機制下出現許多荒謬的干擾雜音，近日美方將中國排擠出新能源汽車供應鏈的想法更昭然若揭。美方若想不虛此行，要先想清楚「堅持還是妥協？」「留給解決問題的時間還有多少？」

中國央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」昨發文指出，葉倫要想不虛此行，美方先要想清楚幾個問題。第一個是「堅持還是妥協？」葉倫為什麽能成為2024年最先訪華的拜登政府內閣官員？中美經貿領域溝通交流機制的新變化，是一個關鍵的觀察點。

文章引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友指出，去年成立的中美經濟工作小組和金融工作小組，在當下中美經貿關係中發揮關鍵作用的重要機制，葉倫的財政部是這兩機制的美方牽頭機構。過去半年分別成功舉行三次對話，中美間可談的事情「開始變得更多且更細緻」。

然而，他說，在此機制越加發揮重要作用的同時，一些干擾的雜音也不能忽視。如美國商務部長雷蒙多此前曾指，若中國電動車在美國高速公路上被「武器化」會發生什麼事，「一些聲音連美國人自己都覺得荒謬。」而類似指控，廣泛存在於拜登政府要與中國展開「戰略競爭」的一面中。

表面看，拜登政府執政三年來，試圖營造美國經濟因對中強硬而「受益」的印象，但「打壓中國企業，能讓美國的那些老工業區，從中國手中『搶回』工作崗位。事實，真的是如此嗎？」拜登政府應好好想想。

此外，文中稱，「留給解決問題的時間還有多少？」注意到雙邊經濟關係、合作應對全球挑戰，是先前中美經濟工作小組提到的高頻詞。中美一直在交流，如推動在氣候變遷問題上的合作。「但美國政府的表態與現實之間，存在著巨大的鴻溝。」文章批評，「通膨削減法案」（IRA）有許多條款在明確針對中國。「將中國排擠出新能源汽車供應鏈的想法，昭然若揭。」

至於經濟角度，文章表示，在全球經濟下行的背景下，需要中美在綠色等多個領域的合作來促進世界經濟的發展。「無論是從美國經濟發展的角度或全球經濟走向復甦的角度，中美合作，都理所當然。」

另據直新聞報導分析， 不到一年，葉倫兩次訪華，明顯是在拜登的指示下來華「談合作」。時值日前造訪中國的多位美國工商界和戰略學術界代表們回到美國不久，拜登還主動約習近平通了電話，這或許意味著以美中關係全國委員會為代表的相關組織，正在對當前白宮的對華路線產生了正面影響。

拜登 葉倫 供應鏈

上一則

台灣花蓮大地震 港生心驚續留 港客提早返港

下一則

葉倫訪中第一頓飯 在陶陶居堅持坐大堂 嘗了烤鴨、蝦餃、咕嚕肉

延伸閱讀

葉倫在陶陶居吃了什麼？大啖百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉 招牌菜多達16道

葉倫在陶陶居吃了什麼？大啖百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉 招牌菜多達16道
葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯

葉倫下機直奔粵菜館陶陶居 央視記者：筷子用得不錯
拜登與內唐亞胡通話警告：必須保護加薩平民 否則恐失美方支持

拜登與內唐亞胡通話警告：必須保護加薩平民 否則恐失美方支持
拜登試圖藉美援影響以軍 籲內唐亞胡保護加薩平民

拜登試圖藉美援影響以軍 籲內唐亞胡保護加薩平民

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病