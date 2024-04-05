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習近平、普亭5月再會面 俄外長先晤王毅鋪路

記者陳宥菘／綜合報導
俄國外長拉夫羅夫近期將訪中，並與中國外長王毅會談，預料是為俄國總統普亭5月下旬訪中鋪路。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）
俄國外長拉夫羅夫近期將訪中，並與中國外長王毅會談，預料是為俄國總統普亭5月下旬訪中鋪路。圖為王毅去年10月16日在北京釣魚台國賓館會見拉夫羅夫。（取自中國外交部網站）

俄羅斯外交部3日表示，俄國外長拉夫羅夫近期將訪問中國與王毅外長會談。路透報導指出，這次俄中外長會議可能是為俄國總統普亭今年5月訪中行程鋪路，這也將是普亭新的六年總統任期內的首次出訪。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃3日表示，拉夫羅夫與王毅此晤將討論烏克蘭危機、亞太局勢等議題，也將就雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、G20等工作展開磋商；中國外交部目前尚未公布拉夫羅夫訪中的消息。

王毅與拉夫羅夫上次會晤是在去年10月「一帶一路」峰會前夕。兩人今年1月10日也曾通電話，王毅當時表示，中方堅信俄方一定能順利完成「國內重要政治議程」，保持國家的穩定和發展；中俄應形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。拉夫羅夫則重申俄堅持「一個中國原則」的立場堅定不移。

路透3月中曾引述消息人士報導，普亭將於5月下旬前往中國與習近平會談，這也很可能是普亭在5月7日五度就任俄羅斯總統後，於新的總統任期內的首次海外訪問。

普亭最近一次訪中是去年10月受邀赴北京出席「一帶一路論壇」，並舉行了「習普會」，雙方當時表示，「願以明（2024）年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。」

值得一提的是，習近平去年3月連任中國國家主席，開啟第三任期後的首次外事訪問，也是選擇俄羅斯，於同月20至22日赴莫斯科，並與普亭舉行會談。

普亭 王毅 俄羅斯

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