馬英九尋根漢代將軍馬援祠 指自己退伍時勉強是少校

馬英九之父馬鶴凌曾到陝西尋根，當地馬援祠也準備看板給馬英九觀看。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 5日上午參觀馬援祠，追憶他的漢代先祖馬援，馬英九除了讚嘆馬援的文章列入到古文觀止之外，還對先祖們的軍事成就有興趣，同時向解說員說，自己當兵兩年，退伍時「勉強升到少校」。

馬援祠位於楊陵區五泉鎮畢公村，屬於清代寺廟遺址。1988年在當地省、市文物普查時發現。該遺址東西寬約80公尺，南北長約100公尺，呈南北狀分布，原祠建築數處規模宏大，由於年代深久，現僅留部分遺跡。馬英九參觀的是重建的祠堂。

馬英九的參觀由畢公村第一書記杜小兵全程講解，當地馬氏宗親會會長陪同，此外大陸國台辦副主任仇開明也在旁。馬英九高度推崇馬援的《馬援誡兄子嚴敦書》，指出文章作為家書，能收入《古文觀止》不容易。

當地館方還準備不少馬英九父親馬鶴凌2005年到陝西尋根的介紹與照片，還在一面牆上張貼出馬鶴凌、馬英九的題字，不過馬英九自己都記不得是哪年寫的，只說可能是「80到85年」。

本報記者查詢發現，馬鶴凌題字是吉隆坡的第三屆世界馬氏懇親大會所寫，年份應為2003年到2004年；馬英九的題字是世界中華文化研究會成立大會時所寫，這場會議2013年於馬來西亞吉隆坡舉辦。現場展示的不確定是否為複製品。

畢公村第一書記馬文兵向媒體透露，馬援祠在半個月前開始翻新，包括紅色柱子、大門彩色裝飾圖案等；也整理銅像與池塘。記者現場看到當地諸多村民夾道歡迎，在沿途就已有不少民眾拿起手機拍攝，神情都很開心，據了解由於今天「層級比較高」，村民無法靠近，但都在四周等待著，想看馬英九。