馬英九尋根漢代將軍馬援祠 指自己退伍時勉強是少校
前總統馬英九5日上午參觀馬援祠，追憶他的漢代先祖馬援，馬英九除了讚嘆馬援的文章列入到古文觀止之外，還對先祖們的軍事成就有興趣，同時向解說員說，自己當兵兩年，退伍時「勉強升到少校」。
馬援祠位於楊陵區五泉鎮畢公村，屬於清代寺廟遺址。1988年在當地省、市文物普查時發現。該遺址東西寬約80公尺，南北長約100公尺，呈南北狀分布，原祠建築數處規模宏大，由於年代深久，現僅留部分遺跡。馬英九參觀的是重建的祠堂。
馬英九的參觀由畢公村第一書記杜小兵全程講解，當地馬氏宗親會會長陪同，此外大陸國台辦副主任仇開明也在旁。馬英九高度推崇馬援的《馬援誡兄子嚴敦書》，指出文章作為家書，能收入《古文觀止》不容易。
當地館方還準備不少馬英九父親馬鶴凌2005年到陝西尋根的介紹與照片，還在一面牆上張貼出馬鶴凌、馬英九的題字，不過馬英九自己都記不得是哪年寫的，只說可能是「80到85年」。
本報記者查詢發現，馬鶴凌題字是吉隆坡的第三屆世界馬氏懇親大會所寫，年份應為2003年到2004年；馬英九的題字是世界中華文化研究會成立大會時所寫，這場會議2013年於馬來西亞吉隆坡舉辦。現場展示的不確定是否為複製品。
畢公村第一書記馬文兵向媒體透露，馬援祠在半個月前開始翻新，包括紅色柱子、大門彩色裝飾圖案等；也整理銅像與池塘。記者現場看到當地諸多村民夾道歡迎，在沿途就已有不少民眾拿起手機拍攝，神情都很開心，據了解由於今天「層級比較高」，村民無法靠近，但都在四周等待著，想看馬英九。
參觀完馬援祠後，馬英九轉往附近的楊淩智慧農業示範園，這是上合組織農業技術示範實訓基地，規模相當大，馬英九不斷向當地介紹人員詢問上合組織本身以及該組織在農業合作的成效，也詢問大陸農業高教體系的現況，一行人還體驗了智慧溫室、植物工廠。
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