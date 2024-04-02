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日媒指中艦上月再現柬國雲壤基地 美憂「打造專屬海軍基地」

編譯盧思綸、記者陳政錄／綜合報導
解放軍文山艦被傳出現柬埔寨「雲壤基地」，圖為文山艦資料照片。（取材自微信）
解放軍文山艦被傳出現柬埔寨「雲壤基地」，圖為文山艦資料照片。（取材自微信）

日經亞洲報導，中國2022年出資援助柬埔寨擴建位於該國西南部的「雲壤軍事基地」，近年解放軍艦艇開始出沒基地，最新於3月20日證實至少兩艘中國軍艦進入雲壤，加深美國憂心北京假借援建之名在區域打造專屬海軍駐外基地。

從日經亞洲取得照片顯示，中國軍艦首度於去年12月初被發現造訪雲壤，最近一次是3月20日，其中一艘是中國「文山號」護衛艦，掛有解放軍旗幟。

雲壤海軍坐落面向泰國灣與南海西南部的戰略位置，中國出錢擴建基地引發西方國家關注，推斷可能成為中國海軍在區域內的前哨站。

中國軍艦去年12月現身雲壤時，柬國國防部長狄嘻哈（Tea Seiha）在社群發文稱是籌備軍演的一環。後續中國軍艦在今年1月中旬駛離雲壤。

今年2月，美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出訪柬國會晤總理洪馬內（Hun Manet），表達針對解放軍參與雲壤擴建及未來使用的「嚴重關切」。

外傳柬國放行中國海軍進入雲壤作為軍事目的，換取資金進行擴建。金邊否認這個說法，稱柬國憲法禁止外國軍隊駐紮領土基地。

解放軍中緬邊境軍演

此外，中緬邊境此前情勢一度緊張，中共昨宣布於2日上午8時到3日傍晚6時，在雲南省盈江、隴川兩縣共五處鄰近中緬邊界的地區舉行聯合實兵實彈演習。

共軍南部戰區公告，根據年度訓練計畫，解放軍某部定於2日8時至3日18時，位中緬邊境中方一側舉行聯合實兵實彈演習，要求進入該地區的車輛和人員服從交通管制。

雲南德宏州與緬北撣邦、克欽邦接壤，被視為詐團重鎮的果敢老街就位於撣邦，而此次演習的盈江、隴川兩縣地域，處德宏和克欽邦交界，後者當地武裝力量被視為相對「親美」，以致此次軍演訊息發布，有陸網輿論稱，是要同時強化對詐團和緬北武裝力量的威懾。

解放軍 國務院 邦交

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