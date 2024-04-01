誰在南海興風作浪？中國官媒再批：甘當美棋子 最終都淪為棄子

菲律賓海岸警衛隊23日在南海執行補給任務時,，向一艘充氣艇上人員分發物資。(路透)

中國與菲律賓在南海主權爭端升溫，中國官方媒體中新網昨天發表漫評，批評美國為菲律賓挑釁行為站台，在南海興風作浪。更斥美不是南海問題當事方，不應頻頻伸手；菲律賓不該成為域外大國的「棋子」，否則最終將淪「棄子」。

漫評寫道，3月23日，菲律賓派一艘運補船和兩艘海警船「非法」侵闖仁愛礁鄰近海域。實際上，菲此次運補的根本不是生活物資，而是維修加固「非法坐灘」軍艦的建築材料，企圖在中國的無人島礁上建設永久哨所。中國海警再次依法採取管制措施，打掉菲侵權挑釁圖謀。

漫評稱，菲律賓卻顛倒黑白，菲海警發言人在社交媒體上發帖汙蔑中國海警的正常執法行為。美國國務院 發言人米勒緊隨其後發表聲明，聲援盟友菲律賓，指責中國。

漫評斥責菲美勾結各有盤算，菲律賓妄圖借美國撐腰在南海謀取私利，美國則企圖通過炒作南海問題破壞中國與地區國家關係，以實現其圍堵遏制中國的地緣政治目的。「美國不是南海問題的當事方，不應頻頻伸手，在南海攪渾水。菲律賓不該將自己置身於危險境地，成為域外大國的『棋子』。歷史教訓早已表明，那些甘願為美國充當馬前卒的『棋子』最終都淪為了『棄子』。」

另外，路透報導，隨著中菲南海緊張局勢升級，菲律賓總統馬可仕命令政府加強海事安全協調，以因應菲律賓領土完整及和平受到的「一連串嚴峻挑戰」。小馬可仕是在3月25日簽署上述命令並於31日公布。這份命令雖未提及中國，但兩國近來已在南海爭議水域發生多起海上對峙事件並互相指責。