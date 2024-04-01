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美媒：上百外商因商業糾紛受困中國 欠7000美元就被限制出境

中國新聞組／北京1日電
中國警方會在每個機場和火車站檢查出境禁令的名單。圖為武警海南總隊海口支隊官兵春節在海口美蘭機場執勤。（新華社）
中國警方會在每個機場和火車站檢查出境禁令的名單。圖為武警海南總隊海口支隊官兵春節在海口美蘭機場執勤。（新華社）

中國國家主席習近平剛會見美國企業高管，提振美企「投資中國」的信心，昨天就有美國媒體披露調查報導稱，近年約有150多名在中國的外國公民因商業糾紛遭禁止出境，其中包括多名美國籍高管。他們遭中國限制出境的原因大多不是刑事犯罪，而是商業糾紛的民事訴訟，其中有人只欠了7000美元就被禁止出境。有美企高管已因此受困六年。但北京似乎無意解決。

法廣引述華爾街日報指出，這名在中國居住六年、任職於某歐洲企業上海分公司總經理的美籍主管，是2016年在上海浦東機場準備離境出差時，遭邊防檢查人員以「你知道你做了什麼事」告知不得離境。從那以後，這位美國高管就一直被困在中國。

2016年，這名主管所在公司總部停止向上海分公司匯款，致上海分公司無法支付月薪，其無法從中國國內籌集資金，該公司許多員工提起訴訟，至少有一名員工要求法院對他實施出境禁令。他的在華簽證如今早已逾期，到哪裡都要隨身攜帶一封法院信函來解釋原因，不僅找不到工作，也無法在新冠疫情期間接種疫苗。

另一起是2001年到中國的美國公民克利福德-維勒斯（Harry Clifford Villers），曾在蘇州SureHeat Manufacturing公司任職，這是一家烤箱和壁爐製造商。2014年，該公司破產，兩年後，克利福德-維勒斯被處以禁止出境的限制。

報導稱，這是中國法院使用的一種法律手段，讓許多外國高管被困在中國，而且往往不知道何時才能獲准離開。絕大多數出境禁令並不適用於被指控犯罪的人，而是適用於涉及商業糾紛的民事訴訟。中國多年來一直在使用出境禁令，導致涉及高級銀行家、律師和企業主的案件備受矚目。

通過對包含數百萬份文件的在線法院數據庫進行了搜索，發現有37起外國公民被禁止出境的案例。律師們說，實際數字要高得多，學者們發現了150多個案例。這些案例包括因欠款或債務失敗而被困中國的美國人、一位欠一名員工7000美元而數月無法離開中國的伊朗商人等。同樣常見的是，出境禁令也針對規模相對較小的企業主或涉及個人糾紛的人。

報導引述哈里斯-斯利沃斯基律師事務所的合夥人哈里斯（Dan Harris）表示，中方使用出境禁令已成為美國外交官頭疼的問題，加劇了美中之間的長期爭端。但華盛頓挑戰出境禁令的選擇有限，即使這些禁令涉及債務相對較少的美國公民。

北京雲亭律師事務所合夥人李舒說，一旦實施出境禁令，只要債務未償還或案件仍未結案，禁令就會自動延期。他指出，出境禁令的有效期沒有限制。

美國公民 華爾街 破產

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