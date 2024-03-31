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打造良好營商環境 中國國務院將赴北京、河北、山西等20省督查

中國新聞組／北京31日電

中國國家主席習近平近日會見外國政商人士，都提到「營商環境」。中國國務院辦公廳昨天宣布，4月將赴20個省市，針對營商環境相關問題進行實地督查，呼籲民營企業上網提供地方刁難的線索。

習近平今年數度公開表示，要持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境。中央社引述官媒央視網報導，習近平27日在北京分別與美國工商界和戰略學術界代表、荷蘭首相呂特、斯里蘭卡總理古納瓦德納會見。三場會見中，習近平都提到了營商環境這一話題。

報導指出，與美國工商界和戰略學術界代表交流時，習近平表達了自己的戰略思考和安排：「我們正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業提供更廣闊發展空間。」

在與呂特會見時，習近平表示，「希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境」。與古納瓦德納會見時，習近平同樣表示，「希望斯方提供公平、透明的營商環境」。

報導稱，三場會見，同一話題，傳遞的是與各國共同「打造良好營商環境」的決心，和助力各國企業高品質發展的信心。

中國國務院辦公廳30日宣布，4月將對北京、河北、山西、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、廣東、海南、重慶、四川、陝西、青海、新疆等20個省（區、市）營商環境相關問題進行實地督查。

中國國務院辦公廳列舉以下5大問題，公開呼籲民間企業人士到國務院「互聯網＋督查」平台留言。國辦督查室將對有關問題線索直接派員核查，或轉交有關方面核查。

一、您的企業在辦理遷移或者註銷業務時，有沒有遇到被故意拖延等情形？

二、您的企業在參與招標投標、政府採購過程中，有沒有遇到有關地方以註冊地、所有制等條件進行排斥限制，甚至指定供應商的情形？

三、您的企業有沒有遭遇亂收費、亂罰款、亂攤派，或有關單位和人員吃拿卡要等情形？

四、您的企業在辦證、辦事過程中，有沒有遇到政務服務不便利，有關單位在規定程序和材料之外增加辦理環節和申請材料的情形？

五、您的企業在和有關地方政府簽訂合約並履約後，有沒有遭遇當地政府以各種藉口不兌現承諾的情形？

習近平 國務院 斯里蘭卡

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