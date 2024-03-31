印尼準總統訪京晤習 劉建超訪馬來西亞見總理

馬來西亞總理安華在吉隆坡會見來訪的中共中央對外聯絡部長劉建超。（取材自中共中央對外聯絡部網站）

印尼 今年2月大選勝出的準總統普拉伯沃，應中國國家主席習近平 邀請，31日起訪問中國，並將與習近平舉行會談，就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。這是普拉伯沃當選總統後的首次出訪。

中國外交部表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。

中國外交部宣布，印尼準總統普拉伯沃於3月31日至4月2日訪問中國，期間將與習近平舉行會談，並會見中國國務總理李強。

普拉伯沃是印尼現任國防部長，他在今年2月的大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以近6成的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。

現任印尼總統佐科威普遍被認為與中方友好，中印領導人交往頻繁，兩國亦建立緊密的經貿關係，普拉伯沃是否延續佐科威的對中立場，受到矚目。

中國是印尼最大的貿易夥伴，過去幾年印尼為加速推動基礎建設，將目光投向中國，中方趁勢擴大「一帶一路」對印尼的投資，兩國合建的東南亞 首條高鐵「雅萬高鐵」即是帶路倡議的旗艦項目。