印尼準總統訪京晤習 劉建超訪馬來西亞見總理
印尼今年2月大選勝出的準總統普拉伯沃，應中國國家主席習近平邀請，31日起訪問中國，並將與習近平舉行會談，就雙邊關係及共同關心的問題交換意見。這是普拉伯沃當選總統後的首次出訪。
中國外交部表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。
中國外交部宣布，印尼準總統普拉伯沃於3月31日至4月2日訪問中國，期間將與習近平舉行會談，並會見中國國務總理李強。
普拉伯沃是印尼現任國防部長，他在今年2月的大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以近6成的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。
現任印尼總統佐科威普遍被認為與中方友好，中印領導人交往頻繁，兩國亦建立緊密的經貿關係，普拉伯沃是否延續佐科威的對中立場，受到矚目。
中國是印尼最大的貿易夥伴，過去幾年印尼為加速推動基礎建設，將目光投向中國，中方趁勢擴大「一帶一路」對印尼的投資，兩國合建的東南亞首條高鐵「雅萬高鐵」即是帶路倡議的旗艦項目。
此外，據中共中央對外聯絡部網站，3月29日，馬來西亞人民公正黨主席、政府總理安華在吉隆坡會見中聯部部長劉建超。安華表示，馬方堅定致力於推動馬中命運共同體建設；堅定奉行一個中國原則，支持東盟中國關係發展，促進地區互聯互通，穩妥處理好南海問題。劉建超則表示，中方支持馬來西亞在東協和中國東協關係中發揮更大作用。
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