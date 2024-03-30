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張軍缷任中國駐聯合國大使 傅聰被看好接任

記者黃國樑／綜合報導
當地時間3月28日，中國常駐聯合國代表團發佈消息，中國常駐聯合國代表張軍大使即將離任回國。圖為近日張軍在紐約聯合國總部中國國旗前。(中新社)
當地時間3月28日，中國常駐聯合國代表團發佈消息，中國常駐聯合國代表張軍大使即將離任回國。圖為近日張軍在紐約聯合國總部中國國旗前。(中新社)

據中國常駐聯合國代表團網站消息，中國常駐聯合國代表、63歲的張軍即將離任返國。近日，張軍分別向聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)、第78屆聯大主席佛朗西斯(Dennis Francis)等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。有港媒指出，張軍離任後，將由中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰接任這一職務，張軍則將出任博鰲論壇秘書長。

張軍表示，當前世界大變局加速演進，中國則處於大發展的時期。在聯合國工作的幾年裡，他日益感受到，世界正在看到一個不一樣的中國。中國值得世界信賴，是可以依靠的和平力量、發展力量、進步力量。他對中國的發展強大和在國際上發揮的重要作用感到驕傲和自豪。

古特瑞斯表示，他始終相信，中國的發展壯大對世界有利。佛朗西斯表示，中國已成為全球發展的領導者，走出了一條以人民為中心、更符合發展中國家實際的新發展道路。

被預測將接任駐聯大使的傅聰今年58歲，曾任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使、外交部軍控司司長，熟悉國際組織方面的事務。傅聰若真出任任中國常駐聯合國代表，雖然該職務同是副部級，但肩負的則是更重大使命。

聯合國 歐盟

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