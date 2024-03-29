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出席上合峰會？ 哈薩克總統：習近平將於7月到訪

記者陳宥菘／即時報導
哈薩克總統托卡耶夫近日表示，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。圖為去年5月17日托卡葉夫(左)與習近平(右)在中國舉行會談，並發表聯合聲明。（新華社）
哈薩克總統托卡耶夫近日表示，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。圖為去年5月17日托卡葉夫(左)與習近平(右)在中國舉行會談，並發表聯合聲明。（新華社）

哈薩克總統府網站28日消息，哈薩克總統托卡耶夫近日赴海南參加博鰲亞洲論壇，他在會見中國全國人大常委會委員長趙樂際時表示，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。

俄羅斯塔斯社報導，哈薩克目前擔任上海合作組織輪值主席國，將於7月3日至4日在首都阿斯塔納主辦該區域安全組織峰會。

中哈關係緊密，2022年9月，習近平在新冠疫情後的首次出訪便選擇哈薩克作為第一站，當時即是藉著出席烏茲別克主辦的上合峰會，訪問哈、烏兩國。2023年，托卡耶夫曾於5月出席「中國－中亞峰會」、10月出席第三屆「一帶一路」峰會，兩次都有與習近平舉行會談。

去年10月，習近平在與托卡耶夫會面時表示，中方堅決反對外部勢力干涉中亞國家內政，支持哈薩克做好上合組織輪值主席國工作，推動本組織合作邁上新台階。

另，彭博報導指出，哈薩克是世界上最大的鈾生產國。隨著已開發國家轉向原子能作為長期能源來源，鈾成為一種日益重要的資源。

去年5月，習近平與托卡耶夫會面後發布聯合聲明，提到兩國已商定採取措施保障中哈原油管道、天然氣管道，「繼續深化石油、天然氣、天然鈾等領域合作」，積極拓展風電、光伏、光熱、核電等清潔能源領域合作。

據哈薩克官方發布，托卡耶夫在博鰲亞洲論壇還說，「我們繼續與國際夥伴合作，以最有效的方式開發我們豐富的鈾、鋰、鈦和其他稀土元素礦藏。」他也讚揚了中國「一帶一路」倡議，並稱中國80%的陸運貨物通過哈薩克出口到歐洲。

哈薩克 習近平 一帶一路

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