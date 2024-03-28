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包道格：美圍堵中國科技戰略 變「大院高牆」

記者陳宥菘／綜合報導
美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格。(本報報系資料照片)
美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格。(本報報系資料照片)

美中科技競爭已從技術管控到投資限制，AIT前處長、美國學者包道格（Douglas Paal）指出，美國政府的「小院高牆」已變成「大院高牆」，他對於科技發展碎片化、巴爾幹化感到擔憂，「這不符合美國利益，也不符合全球利益」。

包道格近日赴北京參加中國發展高層論壇，接受中媒財新網訪問時，作出上述表示。包道格曾協助美國前總統雷根、老布希等共和黨籍總統的亞太事務及對華事務決策，並曾於2002至2006年小布希政府任內，出任AIT台北辦事處處長。現為卡內基和平基金會亞洲項目傑出學者。

美國大選將於11月登場，牽動美中關係變化。包道格表示，當前兩國關係「已經降至一個相當低的水平」，不過去年11月舊金山拜習會後，兩國關係有所穩定，希望能持續。

至於中美能夠拓展合作的領域，包道格指出，許多人都在談論應對氣候變遷、公共衛生合作等等。但他認為，在全球食品供應安全、為低收入國家減債、太空、核武管制等議題上，中美有許多合作空間。他強調，應先讓中美關係穩定下來，回歸對雙邊都有建設性的關係，再著手開展這些潛在的合作項目。

與此同時，美國政府對中國的科技圍堵力道未減弱，包道格表示，美國的「小院高牆」政策已經進入了圍牆越來越高、覆蓋面越來越廣的階段，「小院高牆」變成了「大院高牆」。

他提醒，此舉可能導致科技發展的碎片化或者說巴爾幹化，這不符合美國利益，也不符合全球利益。但在各方意識到應當停止加高這種技術壁壘之前，他坦言，恐怕還會出現更多的投資限制、供應鏈「友岸外包化」等搭建「小院高牆」的做法。

另外，對於中國經濟前景的看法，甫參加完中國發展高層論壇的包道格表示，在這屆論壇上，與會者聽到了中方官員對中國當前突出問題的明確表述，而且對於中方將如何應對這些問題，論壇也傳達了「相當有指向性的訊息」。

他表示，所有現代經濟體都有很難解決的根本問題，解決是需要時間的，「我希望能一直保持樂觀，但我想中國也面臨一些可能難以克服的挑戰。」包道格強調，中國擁有巨大的潛力，關鍵在於有沒有能讓這些潛力得以發揮的政策。

投資 低收入 小布希

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