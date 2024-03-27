巴基斯坦自殺式炸彈客襲擊中企車隊 5中籍工程師身亡

巴基斯坦發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)

路透引述巴基斯坦當地警方消息，一名自殺炸彈客26日駕車衝撞一個在該國西北部從事水壩工程的中國工程師車隊，造成5名中籍人士和1名巴基斯坦籍駕駛身亡。這是一周內第三度在巴基斯坦傳出中國相關人員或業務遭到重大攻擊。

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當地警方指出，事發時一名攜帶自殺式炸彈的襲擊者驅車撞向搭載中國工程師的車輛，車輛隨後掉入峽谷並起火。開普省警方已趕到現場展開救援，並保護車隊中其他人員。有關部門正就此事收集證據。

警方說，遇害工程師26日正從伊斯蘭馬巴德回到開柏普赫圖赫瓦省的達蘇水電站建設工地；目前尚未有人宣稱犯案，遇襲車隊載著建設公司中國葛洲壩集團（China Gezhouba Group Company）人員。

此前，該國西南部俾路支省一座航空站和一座戰略港口已分別遇襲；中國正在當地進行巨額基礎建設投資 。

香港 文匯報報導，中國駐巴基斯坦使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，要求巴方對襲擊事件進行徹查並嚴懲兇手。並對兩國遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。中國駐巴使領館正會同巴方全力推進事件善後處置工作。

巴基斯坦總統扎爾達里發表聲明，強烈譴責達蘇水電站項目恐襲事件，對中國公民遇難表示深切哀悼，向遇難中國公民家屬和中國政府表達慰問，並表示反巴基斯坦分子破壞巴中友誼的圖謀是永遠不會得逞的。

報導指出，這並不是達蘇水電站計畫的中企員工第一次遭遇恐襲。2021年7月，達蘇水電站工程出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸，造成包括9名中方人員在內的13人死亡，另有20多名中方人員受傷。

環球時報引述中國現代國際關係研究院反恐研究中心主任李偉指出，經過上次恐襲後，中國在達蘇水電站項目已經加強安全措施，但交通通勤是比較脆弱的環節，恐怖分子也總是在通勤路上發動攻擊。這次襲擊車輛上裝載了大量炸藥，說明這場襲擊是「精心準備過的」。

李偉進一步分析稱，恐怖組織透過襲擊外國人來達成三項目的：一是以此向政府施壓，迫使後者在圍剿和清剿巴基斯坦神學士 (塔利班)上做出讓步；二是恐怖組織沒有實力與巴基斯坦軍隊進行正面對抗，企圖以此脅迫政府支持自己在一些區域建立極端政權；三是進一步擴大自身影響力，吸引更多有著相同極端意識形態的人加入組織。