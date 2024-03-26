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中國對美《通削法》向WTO申訴 戴琪：正仔細研究這份申訴

記者黃國樑／即時報導
美國貿易代表戴琪受訪時對美中去年貿易額銳減，持正面看法。(美聯社)
美國貿易代表戴琪受訪時對美中去年貿易額銳減，持正面看法。(美聯社)

據俄羅斯衛星通訊社，美國貿易代表戴琪表示，美國正在研究中國對世界貿易組織提出的申訴，北京認為美國採取的新能源汽車補貼措施具有歧視性。

報導稱，美國貿易代表辦公室引述戴琪的話指出：「我們正在仔細研究這份申訴。」戴琪補充指出，遭到中國質疑的《通膨削減法》允許美國應對氣候危機，並投資自身的競爭力。她強調：「與此同時，中國繼續使用不公平的、非市場化的方法和做法來破壞競爭，確保中國製造商在國際市場上的主導地位。」

新華社昨天報導，中國商務部新聞發言人表示，為維護中國新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境，3月26日，中國就美國《通膨削減法》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

這位新聞發言人表示，美方以「應對氣候變遷」「低碳環保」為名，推出《通膨削減法》及其實施細則，以美國等特定地區產品作為補貼前提，針對新能源汽車等製定歧視性補貼政策，將中國等世貿組織成員產品排除在外，扭曲了公平競爭，嚴重擾亂了全球新能源汽車產業鍊和供應鏈，違反了世貿組織國民待遇、最惠國待遇等規則，中方堅決反對。

他說，中國堅定捍衛以規則為基礎的多邊貿易體制，尊重世貿組織成員在規則架構下實施產業補貼，促進本國經濟社會發展的正當權利。我們敦促美方遵守世貿組織規則，尊重全球新能源汽車產業發展趨勢，及時糾正歧視性產業政策，維護新能源汽車全球產業鏈與供應鏈穩定。

戴琪 歧視 供應鏈

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