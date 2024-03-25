庫克頂著壓力也要說的心裡話？「我愛中國，也愛中國人」

蘋果公司CEO庫克在參會時表示非常感謝中國的合作夥伴。 （中新社）

中國發展高層論壇昨開幕，蘋果CEO庫克 先在會前受訪時表示，「我愛中國，也愛中國人！」接著又在會中說，該公司正持續加大在中國研發方面的投資 ，Apple Vision Pro將於年內在中國市場上市。對於庫克的「熱情表態」，有評論稱，在美國不斷加大打壓中國，一些美企被迫與中國「脫鈎」，庫克頂著壓力也要說出這些「心裡話」，原因就是蘋果離不開中國。

據金融界報導，庫克在論壇開幕式前受訪時表示，「我很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，我們將繼續投資中國市場。」他並說「我愛中國，也愛中國人！」接著在論壇會場，庫克再於回應央視採訪時表示，Apple Vision Pro頭顯產品將在今年年內於中國市場上市，同時該公司正持續加大在中國研發方面的投資。

在隨後的「碳中和與全球氣候治理專題研討會」上，庫克發言表示，蘋果公司加上所有供應鏈的合作夥伴，總共已用到了超過15千兆瓦的可再生能源。這是一個覆蓋全球各地的大工程。由於其大部分供應鏈企業都在中國，所以其中很多項目也都在中國。

對於庫克一系列友善中國的發言，大公報評論指出，作為美國的高科技巨企，一年內第三度訪華的庫克能大聲講出這樣的話來，殊為不易，他說的是「心裡話」。

評論稱，美國不斷加大針對中國發展的打壓，美商務部長雷蒙多更稱將中國電動車視為「帶著輪子的蘋果手機」，預告新一輪的打壓。在這種氣氛下，一些美國企業被迫要重新調整生產鏈，與中國「脫鈎」。然而，中國市場實在太重要了，中國發展前景太誘人了，像蘋果這樣的企業離不開中國，更需要中國的支持。這正是庫克寧願頂著壓力，也要將「心裡話」說出來的根本原因。

另外對於庫克稱Apple Vision Pro將在年內於中國市場上市，外界認為，Apple Vision Pro在中國上市可能是庫克此行目的之一，在Vision Pro銷售遇逆風的當下，中國市場或是一個契機。