李強又要「打破慣例」 以往副總理負責的論壇 這回他自己上

中國國務院總理李強今年兩會首度打破慣例取消總理記者會後，他料再破慣例將在CDF會議發表演講，圖為他在兩會上做工作報告。(路透)

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）2024年會24日起在北京舉行，年會以「高水平對外開放」為主調，國務院 總理李強 料將打破慣例在開幕式發表主旨演講，而以往總理與各企業高層的座談，則改由國家主席習近平 親自參與。分析稱，在中國經濟增長乏力、外資流出背景下，中方藉擴大年會規模、提高規格，向美國公司示好，並釋放出重視經濟的信號。

綜合報導，為期兩天的中國發展高層論壇已有110多位外方代表確認與會，其中34位來自美國跨國公司，是此次論壇最大的全球商業代表團，逾85名代表來自全球企業，包括世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）等機構，企業代表有蘋果公司的庫克（Tim Cook）、黑石集團蘇世民（Stephen Schwarzman）、晶片製造商超微（AMD）的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）等CEO。

中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，本屆主題為「持續發展的中國」。議程包括開幕式、專題研討會、閉門研討會等，將圍繞八大主題，「向世界清晰展示中國經濟持續發展的韌性與活力，回應國際企業界對中國經濟發展的關注」。

據香港經濟日報報導，李強將在中國發展高層論壇中發表演講，被認為是兩會取消總理記者會後又一次打破慣例，因該工作往屆都由副總理負責，總理則會與外商領袖座談。近年多屆出席論壇的最高級別領導人均為排名第一的副總理，總理則通常在會後與訪京的跨國企業高層見面，去年剛接任總理的李強出席了座談，而之前的兩任總理溫家寶、李克強也遵循這模式。

而根據中國發展高層論壇主辦方昨天的宣布，李強出席論壇及演講，但未提他是否出席座談。外媒盛傳，本次論壇中最重要的環節之一，原為國務院總理與企業代表們的會議，這次將由習近平負責，而不再是李強。但據華爾街日報，也不排除習近平在最後一刻取消會面。

另預計出席的美中貿易全國委員會（USCBC）會長艾倫（Craig Allen）已在日前抵達北京，並在昨（22）日會晤中共中聯部部長劉建超。艾倫說，美中之間十幾個對話機制正在進行，美工商界對此表示讚賞；劉建超則強調，中美是彼此不可或缺的合作夥伴，也是世界經濟成長的主要動力。