菲律賓34人登南海鐵線礁 中海警登礁「查證處置」

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，「非法」登上鐵線礁活動。圖為過去中國海警驅離菲方人員在黃岩島礁盤的活動。（取材自「中國海警」微信公眾號）

中菲南海主權爭議持續之際，據中國海警官方發布，21日，「菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，『非法』登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並查證處置」。中國海警新聞發言人甘羽表示，菲方行徑侵犯中方領土主權，破壞南海和平穩定，中方堅決反對，敦促菲方立即停止侵權。

據中國海警發布，甘羽表示，「3月21日，菲律賓34名人員無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並查證處置」。

他說， 「中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這有著充分的歷史和法理依據」。

甘羽表示，菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定，中方堅決反對。 我們敦促菲方立即停止侵權。他強調，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動。

鐵線礁為主權爭議島嶼之一，中菲雙方都稱擁有主權，目前為無人島礁，它位於南沙群島北部、中業群礁西北部，由三個珊瑚礁組成，退潮時出露，其東邊一圓形礁直徑約1400公尺，距菲律賓實控的中業島僅約2.5海里。

值得注意的是，在去年，中菲開始因仁愛礁等主權聲索衝突之際，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波就曾示警表示，在仁愛礁暫時無法得手或風險過高的情況下，菲律賓很可能會加大在黃岩島、鐵線礁和牛軛礁等敏感地點的存在及挑釁活動，進行「宣示主權活動」。