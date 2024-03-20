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兩會甫閉幕 習近平赴湖南實地指導新質生產力、視察毛母校

中國新聞組／北京20日電
中國國家主席習近平18日，至湖南長沙市巴斯夫杉杉電池材料公司考察調研。(新華社)
中國國家主席習近平18日，至湖南長沙市巴斯夫杉杉電池材料公司考察調研。(新華社)

中國兩會甫於日前閉幕，中共總書記習近平18日在湖南省長沙市，先後考察了湖南第一師範學院和巴斯夫杉杉電池材料公司，了解當地擴大高水準對外開放等情況，被視為實地指導「新質生產力」。國務院19日也公布吸引外資行動方案，就擴大市場准入等五方面提出24條措施。

來源：CCTV

新華社報導，湖南第一師範學院是毛澤東母校，也讓習近平此行傳達的意涵受關注。今年2月，中共湖南省委宣布全省將展開「解放思想大討論活動」，當時也曾引發外界揣測。

習近平當天還參訪巴斯夫杉杉電池材料有限公司，這家企業是由德國巴斯夫與中企杉杉合資成立，是湖南省2021年引進的最大外資投資項目。為全球領先的鋰離子電池材料供應商之一，也是中德產業合作的代表性企業。

這次在巴斯夫杉杉電池材料有限公司考察，習近平總書記重點了解當地加快發展新質生產力、擴大高水平對外開放等情況。

文匯報指出，習近平在兩會期間提到「要抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就抓緊幹，把各方面的幹勁帶起來。」他並三到團組，三談新質生產力，深刻闡述發展新質生產力的方法論。在江蘇代表團，他強調，發展新質生產力要「因地制宜」。

習近平兩會期間的講話，傳遞了時不我待、實幹為先的鮮明導向，也詮釋了兩會後他很快赴地方考察的重要緣由。

另外，為吸引並且鞏固外資，國務院辦公廳19日就擴大市場准入、加大政策力度、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動、完善國內規制等五方面提出24條措施。

該行動方案要求各地區各部門要主動作為，把外商投資企業關心的實際問題作為突破口，並制定時間表、路線圖，推動政策舉措落地見效。

這分題為「扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案」提出，擴大市場准入，提高外商投資自由化，合理縮減外商投資准入負面清單，開展放寬科技創新領域外商投資准入試點，擴大銀行保險領域外資金融機構准入，拓展外資金融機構參與國內債券業務範圍，實施合格境外有限合夥人境內投資試點。

中國國家主席習近平18日至湖南第一師範學院（城南書院校區）考察。(新華社)
中國國家主席習近平18日至湖南第一師範學院（城南書院校區）考察。(新華社)

投資 習近平 兩會

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