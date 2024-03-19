7年後再訪 王毅會紐總理：打造戰略夥伴升級版

紐西蘭總理盧克森（右）18日在威靈頓會見中國外交部長王毅。(新華社)

中國外交部長王毅 17至21日訪問紐西蘭和澳洲 ，他18日在威靈頓會見紐西蘭總理盧克森，並與紐西蘭副總理兼外長彼特斯進行會談。王毅稱願和紐方一道，加強團結合作，抵制冷戰思維、單邊主義、保護主義，提出打造兩國「全面戰略夥伴關係升級版」。紐方雖表態堅持「一中政策」，但彼特斯也發表聲明稱，他對台灣海峽日漸加劇的緊張局勢表達了擔憂。

據中國外交部發布，王毅在會見盧克森時稱，願和紐方以慶祝兩國建立全面戰略夥伴關係十周年為契機，打造全面戰略夥伴關係升級版，構建「和而不同」的國家間關係。他並稱願在教育、科技創新、基礎建設、營商環境、擴大出口等領域成為紐方可靠的戰略合作夥伴，歡迎繼續參與共建「一帶一路」合作。

在與彼特斯會談時，王毅稱願和紐方一道落實好中紐自由貿易協定升級版，盡早展開服務貿易負面清單談判，雙方要繼續為兩國人員往來創造更好條件，希望紐方切實保障中國留學生 、遊客的安全和合法權益。

據中方發布，紐方將繼續堅持一個中國政策，堅定恪守一個中國原則。雙方也深入就烏克蘭、以巴衝突、朝鮮半島、南太平洋地區情勢等國際和區域問題交換意見，同意進一步進行高層交往，舉行外交、貿易、領事、南太、氣候變遷、人權等領域政府間對話，並就中方加入數位經濟夥伴關係協定（DEPA）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）保持溝通。

王毅此訪是中國外長時隔七年再次訪問紐澳，之後他將轉往澳洲訪問，與澳洲外長黃英賢舉行中澳外交與戰略對話並會見澳洲總理艾班尼斯。中國官媒環球時報18日引述學者觀點剖析，中澳關係穩定發展有利於雙邊經貿關係、地區穩定和平，也有利於打破美國對中戰略圍堵。

中國貿易救濟信息網報導，王毅到訪前夕，澳洲先釋善意，澳洲工業和科學部15日發公告稱，現行針對中國風電塔的反傾銷措施在下月16日到期後不再繼續。

隸屬澳洲工業和科學部的反傾銷委員會日前發表報告，稱中國風電塔在反傾銷措施結束後或現傾銷，但認為除中國產品傾銷外，還有其他因素影響澳洲本地產業，故不建議繼續反傾銷措施。

另外，中國外交部新任發言人林劍18日正式與中外媒體記者見面。林劍現年47歲，曾任中國駐波蘭使館政務參贊、外交部歐洲司參贊等。2020年，林劍被任命新疆生產建設兵團外事辦公室黨組書記、主任。