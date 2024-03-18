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王毅訪澳 中專家：有利於打破美國圍堵中國

記者賴錦宏／即時報導
圖為去年11月6日，中國外長王毅（右）在北京會見澳洲外長黃英賢。（新華社）
圖為去年11月6日，中國外長王毅（右）在北京會見澳洲外長黃英賢。（新華社）

中國外長王毅正在訪問紐西蘭，隨後還將訪問澳洲。中共黨媒《環球時報》引述專家說法稱，中澳關係穩定發展有利於雙邊經貿關係、地區穩定和平，也有利於打破美國對中國的戰略圍堵。

環球時報指出，王毅這次出訪是中國外長相隔七年再度訪問紐西蘭和澳洲，王毅甫於兩會一結束出訪，釋出積極訊息，今年恰逢中紐、中澳建立全面戰略夥伴關係10周年，王毅的出訪拉開今年中國與紐、澳兩國高層交往的序幕。

中澳關係逐漸走出前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）時代「死胡同」，澳洲在政治上停止對中國「麥克風外交」和「妖魔化抹黑」，在經濟上不再將經貿爭議政治化；不過澳洲堅持AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）合作，紐西蘭也考慮加入，這將是中紐、中澳關係的課題。

報導引述華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘的意見表示，紐、澳為亞太地區重要國家，中國也是紐、澳第一大交易夥伴，中紐、中澳關係穩定發展不僅有利於雙邊經貿關係，對於地區穩定和平也是好事。

陳弘指出，艾班尼斯政府2022年上台後推動中澳關係改善，從G20峇里島峰會到去年艾班尼斯訪問中國，兩國關係全面逆轉，達到基本穩定，經貿等問題也得到解決或正在展開協商對話。

陳弘表示，澳洲作為美國盟友和五眼聯盟成員，中澳關係改善有特殊意義，雖然澳洲在一些問題上與中國的認知和政策存在相悖處，不過雙方可以透過對話妥善地管控分歧，這對於消除地區、全球的不確定性和衝突有重要意義，也給盲目追隨美國霸權戰略的國家一些提醒。

報導還引述一名研究亞太問題匿名中國學者的看法指出，儘管澳洲堅持AUKUS相關討論上的立場，不過現況仍有別於幾年前，彼時莫里森執政時，澳洲是美國在亞太地區圍堵中國的急先鋒；中澳改善關係有利於打破美國的對中戰略圍堵。

澳洲 王毅 AUKUS

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