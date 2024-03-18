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南海諸島未列入版圖 南寧海關查扣有「問題地圖」書籍

記者謝守真／綜合報導
中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入中國國土版圖的問題。（取材自微信）
中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入中國國土版圖的問題。（取材自微信）

由於中菲南海爭端不斷，情勢持續升溫。近日，除了有香港跨境生因中國史書未標註「南海十段線」遭撕掉地圖頁面外，中國海關總署17日指出，查獲一起含有「問題地圖」的印刷品，指該印刷品存在未將南海諸島劃入中國國土版圖的問題。

海關總署「海關發布」微信公眾號消息，17日，海關總署最新公告，指近日南寧海關所屬友誼關海關關員在旅檢渠道查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整，該關已將「問題地圖」印刷品「依法扣留」。

香港01指出，南海諸島長期以來是中國與菲律賓兩國矛盾的主要源頭。3月5日，菲律賓表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞，事故造成4人受傷。中國海警局新聞發言人甘羽其後則反斥菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

自由亞洲電台此前報導，近期有從香港跨境到中國就學的香港學生，在通過深圳海關時，遭發現所攜帶的歷史課本中的中國地圖頁面未明確劃定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」等原因，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

事件隨後也被香港教育局證實。香港教育局表示，該地圖部分內容與中國自然資源部於2023年最新發布的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」，將盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。

據香港商業電台，該教科書特約顧問趙雨樂此前曾稱，南海「十段線」非該單元及相關地圖主體內容，加上書頁為A4大小，難顯示所有細節。他表示，尊重中國官方說法，並呼籲香港當局應與北京要尋求共識，讓出版社跟隨。

南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印...
南寧海關近日查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整。（取材自微信）

香港 釣魚台 教育局

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