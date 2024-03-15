中國駐聯副代表耿爽：中方願為俄烏雙方進行談判提供必要條件

中國常駐聯合國副代表耿爽。（中新社）

中國常駐聯合國 代表團副代表耿爽 當地時間15日下午在安理會審議烏克蘭 問題時發言表示，中方願為俄烏雙方進行談判提供必要條件，持續為推動危機政治解決發揮建設性作用。

耿爽說，俄烏戰事爆發、烏克蘭危機全面升級至今已經有兩年多了。兩年多的時間裡，我們看到了太多的生靈塗炭，看到了太多的人間慘劇。在這個大廳裡我們也聽到了太多的悲憤和呼籲，勸說和激辯。目前戰火仍在延宕，外溢風險持續顯現。多一天衝突，世界就多一分風險。早一天和談，和平就早一天到來。實現和平是當務之急，也是眾望所歸。

他表示，在烏克蘭問題上，中方始終主張，各國主權、領土完整都應該受到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該受到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

他說，我們再次呼籲衝突當事人展現政治意願，相向而行，凝聚共識，早日停火止戰、開啟和談。呼籲國際社會加強外交幹旋，為推動局勢緩和、實現政治解決創造條件。

耿爽表示，中方始終秉持客觀公正立場，堅持勸和促談。近日，中國政府歐亞事務特別代表訪問了俄羅斯、烏克蘭、歐盟、波蘭、德國、法國，就政治解決烏克蘭危機同相關各方深入交換意見，穿梭斡旋、傳遞訊息。

他說，我們支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。中方願為俄烏雙方進行談判提供必要條件，持續為推動危機政治解決發揮建設性作用。