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外商投資創30年新低 中使館：英媒誤導

記者謝守真╱綜合報導
中駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，圖為BMW授權在四川綿陽製造的引擎廠。(中新社)
中駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，圖為BMW授權在四川綿陽製造的引擎廠。(中新社)

針對英國近日有媒體報導稱，「中國吸收外資跌至30年來新低」。對此，中國駐英國大使館回應表示，英媒報導片面解讀中方數據，嚴重誤導讀者，他強調，全球外商直接投資(FDI)有升有降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。

據中國駐英國大使館網站發布的新聞稿，使館發言人批評，英媒報導片面解讀中方的統計數據，是嚴重誤導讀者，並且暴露出有關媒體在涉華經濟報導上的不專業、不嚴謹。

該發言人稱，全球外商直接投資有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

這份新聞稿進一步引述中國商務部數據指出，中國吸收外資仍處於歷史高位。2023年中國實際使用外商直接投資額1633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高

該發言人強調，中國吸引外商投資優勢更加顯著。從產業基礎和內需潛力來看，中國是全世界唯一擁有全工業門類的國家，產業配套和整合能力強，勞動力素質較高，將為來華企業發展提供更強的支持。

發言人稱，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門越開越大，高水準、制度型開放的含金量越來越高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。「希望有關媒體客觀全面報道中國經濟，不要錯失機會、反噬自身。」

中駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，稱全球外商直接投資(FDI...
中駐英使館駁斥英國媒體關於中國外資創30年新低的報導，稱全球外商直接投資(FDI)升降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。(新華社)

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