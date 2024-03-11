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澳洲貿易部長：北京月底或撤對澳葡萄酒懲罰性關稅

記者謝守真／綜合報導
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的複審，同時也在審查對龍蝦進口的限制。（路透資料照片）
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，中國將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的複審，同時也在審查對龍蝦進口的限制。（路透資料照片）

中澳關係持續「回暖」。外媒指出，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）10日透露，中方將在3月底前完成對澳洲葡萄酒關稅的複審，同時也在審查對龍蝦進口的限制。然而，他也強調，如果中方最後決定不對澳洲相關產品取消反傾向關稅，澳洲將向WTO再次提起仲裁上訴。

路透報導，法瑞爾近日於澳洲天空新聞（Sky News）受訪問時表示，希望中方能在審查結束後取消對澳洲葡萄酒高達218％的關稅，該關稅於2021年首次實施，並且在對龍蝦進口的非官方限制方面也取得良好進展。

不過，法瑞爾提到，如果中國在去年開始的這項複審之後仍不取消關稅，澳洲將毫不猶豫地重新向世界貿易組織（WTO）提起針對中國的訴訟。

此外，法瑞爾稱，中國商務部長王文濤一周前向其透露，中方對澳洲進口葡萄酒課徵的懲罰性關稅即將結束，3月底將完成審查。除了葡萄酒外，對龍蝦的非正式進口限制的審查也取得「良好進展」。

與此之前，王文濤幾周前赴阿布達比參加WTO部長級會議，當地時間26日與澳洲貿易部長法瑞爾會晤。澳洲廣播公司（ABC）報導，法瑞爾就關稅問題提出交涉，王文濤回應，澳洲葡萄酒關稅複審預計3月底結束，這意味著北京對澳洲葡萄酒課徵最高218%的反傾銷關稅有望解除。

澳洲自2020年對中國進行新冠病毒溯源調查後，雙方關係隨即降至冰點。隨後，北京陸續對澳洲大麥加徵高達80％關稅，後又對澳洲木材、棉花和銅等實施制裁及其它貿易限制措施，造成澳洲約200億美元的損失。

時隔幾年後，在澳洲總理艾班尼斯政府於2023年5月上任後，中澳關係再度升溫，北京漸漸取消對澳洲的大麥、煤炭等商品的貿易壁壘。不過，截至目前，葡萄酒、龍蝦及肉類仍尚未取消限制。

據悉，澳洲於2021年6月就中國對葡萄酒加徵218％關稅一事，向WTO提出上訴，但在去年10月，中方宣布開始對這類關稅採取為期5個月審查，澳方決定暫停上訴行動。

對此，外界預期，中方會在3月31日調查結束時取消前述關稅；而中國商務部曾指，願與澳方「在平等互利基礎上，解決彼此經貿關切」。

澳洲 關稅 WTO

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