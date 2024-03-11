嚇阻北京 菲律賓拉18國建「同盟網」中學者斥製造南海「黑洞」

中國海警船（右）日前對菲律賓運補船「Unaizah May4」發射水砲。(視頻截圖)

中菲南海緊張情勢升溫，華盛頓郵報報導，菲律賓國防部稱，自一艘中國海警船去年以軍用級雷射照射一艘菲海防船以來，馬尼拉已和至少18國簽署或洽簽新的安全協議，速度很快，其總統馬可仕去年出訪近12次之多，其中多次旨在尋求安全協助及軍備。菲官員稱之為「同盟網」，可嚇阻北京在爭端海域的侵略。

除深化菲美同盟，例如同意美軍擴大使用菲軍事基地，馬尼拉的安全結盟對象還不只華府。幾位菲官員說，若完成這些協議，將給予菲律賓全亞洲最強健的安全網絡之一，並使國際社會在愈來愈緊張的南海有更大利害關係。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅說，「鑒於我們是弱小的一方，就要善用和其他國家的關係」，這張同盟網對菲至關重要。

馬可仕今年預定在澳洲國會演說，並在新加坡 香格里拉對話發表主題演講。他前年6月就任，自該年起，菲律賓已與歐盟、印度及英國締結新的國防協議；日本 、加拿大和法國也正考慮與菲簽互惠准入協定（RAA），將讓這三國可派兵至菲基地。馬可仕政府去年還推出其稱為「果敢透明」的國際傳播政策，將中國在南海咄咄逼人行為的影片透過外媒播出。

越南和中菲均為南海聲索國，越菲2月簽訂一系列新協議，包括建立海事熱線以及兩國在南海遭遇時的諒解備忘錄（MOU）。美國史丹福大學「海洋之光」計畫主任鮑爾對此說，越菲皆極為認清對方並非本國國安主要威脅，威脅是在它們北方（即中國）。

捷克、德國、義大利 和瑞典也已提議供應無人機及潛艦予菲，另據美國商務部，在支持菲軍事現代化上，美方已每年撥款1.2億美元給菲律賓的安全部隊。馬拉雅表示，終極目標是打造「可恃國防」。

另外，日本共同社及法廣報導，菲律賓最靠近台灣的領土巴丹群島省省長凱柯9日指稱，美國陸軍4月下旬將到該省，進一步商討在當地興建由美國出資的民用港口設施計畫。該港可取代該省西側現有港口。由於該省距台不到200公里，「台灣有事」時將具重要戰略意義。

此外，據觀察者網，中國南海研究院海洋科學研究所副所長、世界海軍研究中心主任陳相秒表示，菲律賓和美國裡應外合，正在製造南海「黑洞」。

陳相秒稱，美國把南海視為事關其第一島鏈戰略安全及西太平洋區域霸權得以延續的「關鍵地理要素」，自2023年以來逐步成形的南海「黑洞」，使得美國對於中美南海競爭內容進一步聚焦，這也是得中美南海較量可轉圜的空間受到極大擠壓。