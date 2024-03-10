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「中國監測」浮標漂釣島 日大臣嗆正研究拆除、搬遷

中國新聞組／北京10日電
釣魚島（日稱尖閣諸島）在中日之間長期具有主權爭議。（取材自中國外交部官網）
釣魚島（日稱尖閣諸島）在中日之間長期具有主權爭議。（取材自中國外交部官網）

日本外務大臣上川陽子8日在記者會上表示，針對中國在釣魚島（日本稱沖繩縣尖閣列島）周邊日本專屬經濟區設置的浮標，「日方正研究進行拆除、搬遷中國設置的浮標、並會考慮由我國設置浮標等應對措施」。

自由亞洲電台報導，上川陽子表示，「顧慮到有關國家的權利和義務、日本的國內法以及對船舶交通和漁業活動的潛在影響，我們希望採取可行且行之有效的應對措施。」

針對1月29日，日本海上保安廳確認在東海、日本認為是「專屬經濟區」內發現的標有「中國海上監測」等字樣的漂流浮標，上川指出，「我們已通過外交渠道要求中方對有關事實作出解釋。」

1月29日，日本在釣魚島以北約170公里處的東海，日本認為是 「專屬經濟區（EEZ）」內發現一個浮標漂流，浮標上寫著「中國海洋監測QF223」的標識，為此日本外務省2月1日向中國駐日本大使館提出抗議。日本內閣官房副長官森屋宏在2月1日的記者會上表示，「我們已向中方通報此事，並要求中方作出適當解釋。」

據了解，日本海上保安廳巡邏艇1月29日發現的浮標直徑約5米，已經顛倒並且喪失功能。

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