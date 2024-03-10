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兩會露面報平安？落馬火箭軍高層只說了兩個字

記者黃國樑／綜合報導
2024年3月5日，徐忠波（右）出席全國兩會。（取材自微博）
2024年3月5日，徐忠波（右）出席全國兩會。（取材自微博）

港媒報導，原解放軍火箭軍政委徐忠波上將昨晨出席全國人大第二次全體會議。面對記者「平安了嗎？」「未來軍隊建設」等問題，徐都以「謝謝、謝謝」回應。除了徐忠波，外傳捲入火箭軍腐敗案的戰略支援部隊司令員巨乾生上將也在會議上亮相，說明其同樣「平安」。

去年7月，火箭軍司令員李玉超和政委徐忠波雙雙卸任去職，引起強烈關注。但徐忠波這次在兩會露臉，似表示他在此一腐敗案中並未直接涉入。報導稱，徐身姿挺拔，看起來精神不錯，與身旁的空軍副司令員徐安祥邊走邊聊，看到記者拍照，似微微蹙眉。

去年12月29日，9名軍方將領的全國人大代表資格被罷免，其中有三名上將和四名中將，並有多人曾在火箭軍任職，其中就包括火箭軍兩任原司令員李玉超上將、周亞寧上將、火箭軍原參謀長、副司令李傳廣中將、火箭軍原裝備部部長呂宏少將，以及曾任火箭軍副司令、後任中央軍委聯合參謀部副參謀長的張振中中將。不過，這份名單中並未包含徐忠波。

港媒引述分析指出，目前看來，徐忠波只是為腐敗案負領導責任。64歲的徐忠波曾任西部戰區陸軍政委、軍委聯勤保障部隊政委，等於提早退役。

另據中央社報導，巨乾生出現在央視的畫面上；他曾長達半年沒有公開露面，引起外界猜測，直到今年1月底才在貴州露臉，當時是參加軍隊全國人大代表視察組。分析認為，巨乾生昨天再次露面，「再度報平安」。

火箭軍 兩會 罷免

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