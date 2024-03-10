兩會／防X疾病 中國疾控局：已建20支防疫國家隊

中國陸疾控局長王賀勝（右二）針對「X疾病」，強調會總結新冠防控經驗「下好先手棋」。（記者黃雅慧／攝影）

日前世衛 組織秘書長譚德賽示警「X疾病」的爆發只是時間問題，對於中國會如何防範，官員強調，將會總結新冠疫情 防控經驗，會同相關部門提前謀畫，「下好先手棋」。

中國全國人大「兩會」期間於9日舉行民生主題記者會，中國國家疾病預防控制局局長王賀勝就澳門 媒體詢問「X疾病」議題時，做出上述回應。

王賀勝指出，國際社會對「X疾病」高度關注，「X疾病」並非某種具體疾病，而是由未知病原體引發可能導致全球大流行的傳染病，特點是「高致命、傳染快、易變異」，發生發展存在很大的不確定性，因此很難進行預測。各國專家普遍認為，由「X疾病」引發全球大流行的風險在持續增加。

他強調，雖然「X疾病」的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。官方將堅持底線思維，「認真總結借鑑新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀畫，下好先手棋，打好主動仗，以準備工作的確定性，來應對傳染病大流行的不確定性」。

具體來說，官方會建立健全法律法規體系，完善「平急轉換」的工作機制；並建立健全多管道監測預警體系、健全應急預案體系、加大科研投入，推進傳染病大流行的前瞻性研究等。同時官方還會建立「健全群防群控體系」，完善部門聯動機制和基層治理機制，廣泛開展科普宣教，全面提升公眾健康意識和疾病防控能力水平。

此外，對於中國疾控體系的建設，王賀勝稱已在全國建成20支國家突發急性傳染病防控隊，不管何地爆疫，都能第一時間派出國家隊支援。王賀勝說，接下來將新建五支國家隊，並在全中國所有市、縣建設基層應急小分隊。

王賀勝特別提到已經建成了「全球規模最大的傳染病網路直報系統」，平均報告時間從五天縮短到了四個小時。中國國家層面建立了72小時內快速鑑定300種病原體的技術體系，所有省級和90%的市級疾控中心都具備了核酸檢測和病毒分離的能力，並建立「全國電話流調系統」，啟用「95120」用流調號碼，有效提升流調工作的效率。