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又有人來美被關「小黑屋」 中博士後講述心驚膽戰的20小時

中國新聞組╱北京9日電
近日屢傳中國留學生入關美國，在機場被關「小黑屋」後，遭強制遣返；示意圖。(取材自異鄉站)
近日屢傳中國留學生入關美國，在機場被關「小黑屋」後，遭強制遣返；示意圖。(取材自異鄉站)

近幾個月來，屢傳中國留學生入關時，在機場被關「小黑屋」後，遭美方強制遣返。繼1月初，自中返美博士生孟菲(化名)表示曾被關小黑屋50小時的噩夢後，又傳出一名華人哈佛博士後在海關「小黑屋」裡歷經心驚肉跳的20個小時…對此，中國外交部發言人毛寧批美海關遠超正常執法範圍，敦促停止打著所謂「國家安全」的幌子，滋擾中國赴美留學生。

央視新聞客戶端報導，毛寧8日在例行記者會被問及，近日又有一名中國留學生在美國舊金山國際機場入境時，遭美方邊境執法人員帶至「小黑屋」盤查扣留20小時，最終對其註銷簽證禁止入境並遣返；中方對此有何評論？

毛寧表示，美方出於政治目的，頻繁對中國留學生無端滋擾、盤查、遣返，近期的案例再次表明美方遠遠超出了正常的執法範圍，帶有強烈的意識形態偏見，嚴重侵犯當事人的合法權益，嚴重干擾中美正常人員往來，已向美方提出嚴正交涉。

另據自媒體「太陽生活圈」報導，美國海關「小黑屋」聽起來有點可怕，實際上是入海關時一個正常的屋子，當入境官員對旅客身分或入境原因產生懷疑時，讓其等待二次審查入境材料的地方。非美公民入境美國，無論持綠卡、J1、H1B、B1/B2還是F1/F2等簽證，都可能被「關小黑屋」。

最近哈佛醫學院的一名博士後@喜之郎博士(簡稱A同學)，在網上詳細講述自己被關「小黑屋」20個小時的經歷，得到了網友極大關注。

在這20個小時候期間，他手機、電腦中的所有瀏覽信息及聊天紀錄都被海關翻了個「底朝天」，檢察官像「審查戶口」一般，追問其在瑞士讀博士前在哪裡上過學，發表過什麽論文等。A同學稱自己在中國北京讀的碩士，研究生時論文方向是視頻監控中的行人搜索。

後來，A同學迎來了網傳的電子產品檢查。檢查官問他是否註冊過某個華人論壇，稱查到他與論壇中認識人的微信紀錄，其中有關10043禁令話題（2020年6月3日，川普簽署第10043號總統令，以國安為名，禁止特定學生和學者獲得F/J 簽證。）

最後，A同學在被帶入一個房間做了正式有記錄的談話後，檢察官告知他將要將他遣返。原因是，他刻意避開1043法案，拿不到J-1簽證後還申請的H-1B簽證。

A同學將自己「被遣返，且5年內不得以任何理由入境美國」的慘痛遭遇，詳細記錄下來分享給更多網友，希望給每一個要入境美國的華人，一些經驗，少走彎路。

最近哈佛醫學院的一名博士後)，在網上詳細講述自己被關「小黑屋」20個小時的經歷。...
最近哈佛醫學院的一名博士後)，在網上詳細講述自己被關「小黑屋」20個小時的經歷。(視頻截圖)

中國留學生 遣返 簽證

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