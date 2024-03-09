美通過法案 令TikTok半年內切割中國母公司 下一個盯上WeChat？

美國眾議院7日通過法案，要求TikTok母公司中國「字節跳動」(圖)在六個月內切割TikTok。

儘管TikTok 號召用戶打爆國會電話表達抗議，美國聯邦眾議院能源與商務委員會7日仍通過法案，要求抖音海外版TikTok母公司中國「字節跳動」在六個月內切割TikTok，否則將面臨禁令。美國總統拜登表示，國會通過他就簽署成法。有分析稱，不排除WeChat 成為下一個被美盯上對象。中國官媒批這是華盛頓政客再次明火執仗搶TikTok，是「政治打劫」。

該委員會以50比0票數壓倒性通過此一法案。該委員會議員盼能盡快完成立法，並指眾院 可能在未來幾周就進行審查。路透報導，這代表美國強力打擊TikTok的趨勢。TikTok現有約1.7億名美國用戶，字節跳動去年在華府大力遊說，希望美方降低打擊力道。

對此，字節跳動直指該法案預設美國境內全面禁止TikTok，指控美國政府正試圖剝奪1.7億名美國人民被憲法保障的言論自由，除將損害數百萬家企業、使全美藝術家及創作者面臨沒有閱聽人的處境，並摧毀這些人的生計。

該委員會民主黨 籍首席議員帕隆表明，他希望藉此使字節跳動撤資，好讓美國人繼續用TikTok等類似社群平台，不用擔心這些平台遭美國對手運作控制的風險。

此一法案由眾院中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格及民主黨籍首席議員克利什納穆希聯名提出。蓋拉格說，只要TikTok與其中國母公司拆分，該平台就能在美存在，美國人民也能在該平台「做他們想做的」。蓋拉格並呼籲字節跳動的美國投資人支持出售TikTok，還說「這不是禁令，可看成切除腫瘤手術」。

但有不少TikTok用戶打電話給國會山莊請議員別支持這項法案。該法案將讓字節跳動有165天從TikTok撤資，否則美商蘋果及Google等公司經營的應用程式商店，就不能再合法提供TikTok這個App，而字節跳動旗下的App也不能提供網路託管服務。

香港中通社報導，除了TikTok，美國政客也未排除封禁騰訊旗下WeChat的可能性。

中國官媒環球時報發表題為「華盛頓政客再次明火執仗要搶TikTok」社評批評指出，美國針對TikTok的圍獵和打劫又開始了新的一輪。大選年所造成的複雜混亂輿論氛圍，成為華盛頓進行「政治打劫」的誘因和掩護。