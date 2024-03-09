兩會／馬面裙熱 故宮書記倡建新時代中華服飾體系、研究新中式服飾

全國政協委員，故宮博物院黨委書記、副院長都海江。(取材自中國青年報客戶端)

近年來，「唐裝熱」、「漢服熱」、「新中式熱」不斷湧現，「國潮」受到愈來愈多中國年輕人的喜愛。兩會 現場，兩會工作人員、採訪記者都穿著馬面裙，多位代表委員也身著「國潮」服飾，成為一道亮麗風景。全國政協委員、故宮博物院黨委書記都海江提案建議，應構建新時代中華禮儀服飾體系。全國人大代表、杭州萬事利集團董事長屠紅燕說，非常看好「國潮」服飾未來發展，人工智能 對傳統經典產業形成並應用新質生產力，帶來了巨大變化。

央廣網報導，兩會期間，都海江提交了一份關於構建新時代中華禮儀服飾體系的提案。他說，中國有著深厚的民族服飾文化傳統和寶貴資源，我們應該在當代，圍繞中華文化體系構建承載民族文化的新時代禮儀服飾系統，構建一套能夠與國際社會的西式禮儀服裝規範實現著裝對等的「中國方案」，通過中華服飾來塑造「國家文化形象」。

都海江表示，「國潮熱」體現了廣大民眾的文化自信和對中華服飾的熱愛及需求，但也出現「產品多精品少」現象，建議組建專業理論研究和創新設計團隊，進行新時代中華禮儀服飾的文化理論及創新設計體系構建研究。