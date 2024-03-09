我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

兩會／馬面裙熱 故宮書記倡建新時代中華服飾體系、研究新中式服飾

中國新聞組／北京9日電
全國政協委員，故宮博物院黨委書記、副院長都海江。(取材自中國青年報客戶端)
全國政協委員，故宮博物院黨委書記、副院長都海江。(取材自中國青年報客戶端)

近年來，「唐裝熱」、「漢服熱」、「新中式熱」不斷湧現，「國潮」受到愈來愈多中國年輕人的喜愛。兩會現場，兩會工作人員、採訪記者都穿著馬面裙，多位代表委員也身著「國潮」服飾，成為一道亮麗風景。全國政協委員、故宮博物院黨委書記都海江提案建議，應構建新時代中華禮儀服飾體系。全國人大代表、杭州萬事利集團董事長屠紅燕說，非常看好「國潮」服飾未來發展，人工智能對傳統經典產業形成並應用新質生產力，帶來了巨大變化。

央廣網報導，兩會期間，都海江提交了一份關於構建新時代中華禮儀服飾體系的提案。他說，中國有著深厚的民族服飾文化傳統和寶貴資源，我們應該在當代，圍繞中華文化體系構建承載民族文化的新時代禮儀服飾系統，構建一套能夠與國際社會的西式禮儀服裝規範實現著裝對等的「中國方案」，通過中華服飾來塑造「國家文化形象」。

都海江表示，「國潮熱」體現了廣大民眾的文化自信和對中華服飾的熱愛及需求，但也出現「產品多精品少」現象，建議組建專業理論研究和創新設計團隊，進行新時代中華禮儀服飾的文化理論及創新設計體系構建研究。

另據港媒報導，屠紅燕指出，萬事利集團在設計端應用人工智能技術，擁有超過50萬個花型數據庫和300種圖像算法，個性化定製服飾，生產端採用無水印染色一體機等高科技技術，減少污染又提升效率，產品非常受市場歡迎。

一位身穿新中式和馬面裙的女記者。（中評社）
一位身穿新中式和馬面裙的女記者。（中評社）

兩會 人工智能

上一則

中國放任民粹之火燃燒？「新三害」被圍攻

下一則

兩會／振民企 中國起草民營經濟促進法 改善遭欠款等弊端

延伸閱讀

聯合國報告：生成式人工智能加劇性別偏見

聯合國報告：生成式人工智能加劇性別偏見
加州1號提案 支持者微領先

加州1號提案 支持者微領先
銀行準備金門檻 傳將大幅降低

銀行準備金門檻 傳將大幅降低
公投7過6 布里德：顯示金山仍溫和 拒成保守派政治溫床

公投7過6 布里德：顯示金山仍溫和 拒成保守派政治溫床

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了