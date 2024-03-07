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李強宣布提高養老金20元 輿論炸鍋了「打發叫花子呢」

中國新聞組／北京7日電
中國老齡化、貧富差距愈來愈大，有關福利問題受到關注。圖為湖南一偏遠村莊的衛生員幫病人換藥。（新華社）
中國老齡化、貧富差距愈來愈大，有關福利問題受到關注。圖為湖南一偏遠村莊的衛生員幫病人換藥。（新華社）

中國國務院總理李強5日在政府工作報告中提出，城鄉居民基礎養老金每月最低標準提高20元（人民幣，下同）後，引發不少網友嘲諷。有人認為這與「打發叫花子」無異，也有人直指這充分反映中國社會的不公。

中央社報導，中國第14屆全國人大第二次會議5日上午開幕，李強在會中進行的「政府工作報告」中提到，實施「積極應對人口老齡化國家戰略」，其中即包括「城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元」一項。

政府工作報告起草組負責人、中國國務院研究室主任黃守宏5日下午對此表示，當前中國國家財政承擔的城鄉居民基本養老保險基礎養老金，最低標準為每人每月103元，最低標準提高20元後，將達到每人每月123元，增幅為19.4%。

但根據公開資料，中國的城鄉居民基礎養老金，全國31個省級行政區的最低標準並不相同。最低者為雲南的103元，四川、湖南為105元，遼寧、黑龍江為108元，安徽、湖北等8省介於110至115元間，福建、江西等5省區介於120至140元間，海南、廣東等7省區介於150至199元間。

剩下的6個省區中，重慶、寧夏、西藏介於200至215元間，天津為307元，北京為887元，上海則以1300元居冠。

不少網友對李強上述宣示表達嘲諷。有人表示，這是「打發叫花子呢」、「買一斤豬都不夠」；有人說「侮辱方式有很多種」。還有網友質問，「人民公僕（指公務員）退休有多少？」，更有聲音呼籲官員「去西北農村看看吧，有多少老人需要幫助」。

據報導，在引起眾多網友嘲諷後，將這項消息在新浪微博大肆宣傳的中國媒體，紛紛將留言開啟「精選模式」，也就是將留言過濾後才發布。

李強 國務院 退休

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