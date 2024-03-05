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西方科技卡脖子 全國人大：已知技術卡不住，只是時間問題

記者黃雅慧、廖士峰／北京5日電
14屆全國人大二次會議4日在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。（新華社）
14屆全國人大二次會議4日在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。（新華社）

針對以美國為主的西方國家近年不斷加強對中國展開科技封鎖，對此，14屆全國人大二次會議發言人婁勤儉4日表示，搞「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」只會阻礙全球科技進步，損害全球產業發展，拉大全球發展鴻溝。

婁勤儉說，各國在科技領域出現競爭是正常的。中國主張，開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，科技競技場應遵循科技發展規律，符合市場經濟規則。

婁勤儉說了一段關於衛星導航系統往事，他說中國在本世紀初曾經希望通過國際合作，與有關國家和地區共同研發一套衛星導航系統。但由於種種原因，進展緩慢，陷入僵局。

他說，在此狀況下，中國不得不下決心通過自己的努力，建設一個技術先進、功能強大、世界一流的衛星導航系統。通過近30年的不懈努力和刻苦攻關，「北斗」衛星導航系統在全球範圍內實現了廣泛應用，賦能各行各業，融入基礎設施，成為經濟社會發展的時空基石。

婁勤儉表示，只要堅持自立自強，就沒有攻克不了的難關。「任何一項已知的技術，要卡是卡不住的，最多就是時間問題」，關鍵是要加強科技知識產權的創造、應用和保護。

他說，中方提出高水平科技自立自強，並不是要關起門來搞研發，而是致力於推動全球科技創新協作，積極參與全球創新網絡，共同推進基礎研究，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，更好增進人類福祉。

他表示，全國人大及其常委會在科技領域的立法主要是科學技術進步法、促進科技成果轉化法、科學技術普及法等三部法律。

他指出，下一步將研究推進科技創新方面的立法，特別是深入研究人工智慧、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題，不斷完善科技法律體系。

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