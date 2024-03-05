西方科技卡脖子 全國人大：已知技術卡不住，只是時間問題
針對以美國為主的西方國家近年不斷加強對中國展開科技封鎖，對此，14屆全國人大二次會議發言人婁勤儉4日表示，搞「脫鈎斷鏈」、「小院高牆」只會阻礙全球科技進步，損害全球產業發展，拉大全球發展鴻溝。
婁勤儉說，各國在科技領域出現競爭是正常的。中國主張，開放合作才是探索科學前沿、推動科技發展的正確選擇，科技競技場應遵循科技發展規律，符合市場經濟規則。
婁勤儉說了一段關於衛星導航系統往事，他說中國在本世紀初曾經希望通過國際合作，與有關國家和地區共同研發一套衛星導航系統。但由於種種原因，進展緩慢，陷入僵局。
他說，在此狀況下，中國不得不下決心通過自己的努力，建設一個技術先進、功能強大、世界一流的衛星導航系統。通過近30年的不懈努力和刻苦攻關，「北斗」衛星導航系統在全球範圍內實現了廣泛應用，賦能各行各業，融入基礎設施，成為經濟社會發展的時空基石。
婁勤儉表示，只要堅持自立自強，就沒有攻克不了的難關。「任何一項已知的技術，要卡是卡不住的，最多就是時間問題」，關鍵是要加強科技知識產權的創造、應用和保護。
他說，中方提出高水平科技自立自強，並不是要關起門來搞研發，而是致力於推動全球科技創新協作，積極參與全球創新網絡，共同推進基礎研究，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，更好增進人類福祉。
他表示，全國人大及其常委會在科技領域的立法主要是科學技術進步法、促進科技成果轉化法、科學技術普及法等三部法律。
他指出，下一步將研究推進科技創新方面的立法，特別是深入研究人工智慧、生物技術等前沿科技領域有關倫理、道德、安全等重要問題，不斷完善科技法律體系。
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