輝達中國版晶片H20傳下月可預定 最快四周供貨

消息人士指出，輝達對中國「特供」H20晶片預計在今年GTC後全面接受預訂，最快四周可供貨。(歐新社)

自去年10月，美國祭出新版晶片 管制令，輝達 被限制三款晶片不能出口至中國，輝達因此量產專為中國設計的AI 晶片「H20」。27日，有產業鏈人士透露，輝達「特供版」AI晶片將在今年的「輝達GTC 2024大會」開完後，全面接受預訂，且最快四周可以供貨。

據科創板日報報導，「輝達GTC 2024大會」於3月18日至3月21日舉行。一產業鏈人士表示，H20的性能相當於H100的四分之一，但性價比並不好，產能供應也跟不上，量供預計要等到今年下半年。而北京一名經銷商則稱，目前來看，H20的需求聲量並不大，主要是性價比不高，中國國產算力晶片也是廠商的選擇之一。

該經銷商補充，目前算力廠商的晶片底層技術多數還是由輝達支持，採用H20的優勢在於一是合規，二是遷移成本低，但是算力國產化長期來看又是一個確定的趨勢，因此對客戶而言，也會在二者之間來選擇。

另外，有北京經銷商表示，從市場策略來講，輝達推出H20，主要是為了穩住中國市場，在產品指標上，只要略高於國過算力產品，而不再可能會有對標海外其他產品的高標準，但這個晶片是否有需求，還需要看市場驗證。

報導指出，截至發稿前，輝達方面尚未針對此事回應。

公開資料顯示，H20是輝達針對中國市場推出的「特供」版本，旨在為了符合美國去年的出口管制新規。該晶片由H100「縮水」而來，於2023年10月首次曝光，同期出現的還有另外兩款晶片L20和L2。而H20晶片原定於去年11月發布，但此後一直被延後。此前，有市場消息指出，是因為伺服器製造商在整合該晶片時遇到問題導致延遲。

據悉，中國是輝達的第三大市場，銷售額占其收入的五分之一。但最新財報顯示，儘管其2023年輝達總營收大漲，第四季的業績業達到創紀錄的221億美元，年增265%。但在中國區，第四季的營收僅占個位數比例。

而輝達日前將2023年年報交至美國證券交易委員會（SEC），當中坦承列華為是頭號競爭對手。

消息一出，環球時報24日以社論撰文指，「這是輝達對於華為在AI晶片領域進步的認可。」社論稱輝達作為美國出口管制政策受害者，應該繼續聯合其他美國科技企業，用各種方式施壓、影響華盛頓，儘快取消違反國際貿易原則和規則的政策與措施。

中國外交部發言人毛寧27日對此表示，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於包括美國企業在內整個產業的健康發展。她表示，開放合作是半導體產業的核心驅動力，並稱中國是全球主要的半導體市場之一，人為地割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。