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「逼消費」振內需 習近平提倡「汰舊換新」

中國新聞組／北京24日電
為了提振內需經濟，中國國家主席習近平要推動大規模設備更新和消費品「以舊換新」。（新華社）
為了提振內需經濟，中國國家主席習近平要推動大規模設備更新和消費品「以舊換新」。（新華社）

在中國經濟發展步履蹣跚的情況下，提振內需促進消費成為當局的一個要務。中國國家主席習近平23日在中央財經委員會議上表示，要推動大規模設備更新和消費品「以舊換新」，以及有效降低全社會物流成本。習近平稱，物流是實體經濟的「筋絡」，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。對於習近平的「逼消費」，不少外媒預言成效恐不彰。

大公報引述新華社報導，習近平23日在會上表示，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。習在會上聽取了國家發改委、商務部、工信部關於大規模設備更新和消費品以舊換新的彙報。

會議強調，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，降低全社會物流成本是提高經濟運行效率的重要舉措。物流降成本的主要途徑是調結構、促改革，有效降低運輸成本、倉儲成本、管理成本。優化運輸結構，強化「公轉鐵」、「公轉水」，深化綜合交通運輸體系改革。

會議並稱，要優化骨幹大通道，打通堵點卡點，完善現代商貿流通體系，鼓勵發展與平台經濟、低空經濟、無人駕駛等結合的物流新模式。統籌規畫物流樞紐，優化交通基礎設施建設和重大生產力布局，大力發展臨空經濟、臨港經濟。

習近平要求促進消費引發關注，有媒體表示這個大規模的計畫，反而凸顯中國這個世界第二大經濟體消費需求疲軟的跡象。市場觀察人士稱，北京政策制定者最近的舉措不太可能重振市場情緒。

華爾街日報日前報導即指出，分析師說，中國新年期間假日總消費和旅遊總數雖激增，但背後恐怕不是表面呈現的那麼美好。這個假期比往常時間更長，氣溫更高，再加上存在大量被壓抑的需求，可能會使數據出現扭曲。

野村控股和高盛集團經濟學家計算，今年為期八天的假期期間，中國人均旅遊支出比2019年同期下滑9.5%。經濟學家認為，這凸顯北京試圖重振市場信心和擺脫通緊面臨挑戰。

野村中國經濟學家陸挺在最新研究報告中稱，進入春季後，中國國內經濟下行的態勢，可能會進一步惡化，敦促市場參與者保持謹慎。

習近平 華爾街 高盛

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中國經濟下行掀「國貨潮」 00後消費群體捧場

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