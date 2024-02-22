北京救市 傳禁大戶開盤尾盤賣股 60秒賣股25億元的寧波靈均也被罰

中國A股龍年迎「開門紅」。（路透）

中國官方搶救A股再出招，消息人士透露，中國證監會要求法人機構等大戶在A股開盤及尾盤不得淨賣出，以降低賣壓，助攻A股上漲。

中國A股上證指數21日一度大漲2.5%，最高來到2994點，接近3000點水平，或與大戶限制淨賣出有關，彭博引述消息指出，中國證監會就穩定資本市場運行進一步強化監管舉措，包括限制主要金融機構在A股開盤和尾盤時段的淨賣出。中國證監會暫未作回覆。

報導指出，中國證監會已限制主要機構（包括券商自營部門）在早盤開盤和下午收盤前半小時內淨賣出股票。中國證監會和滬深交易所已成立監察做空資金的專門團隊，通過窗口指導要機構禁止通過股指期貨做空A股獲利或集中賣出等。

知情人士稱，中國證監會還要求部分券商撤回面向做空客戶的融券交易。部分量化基金DMA多空收益互換產品仍被限制降低股票倉位。另一窗口指導是告知對沖基金不要下達集中賣出指令。

另外，中國知名量化私募巨頭「寧波靈均」，因在龍年首個交易日（19日），開盤一分鐘就狂賣逾25億（人民幣）股票，造成上證指數、深證成指快速下跌。20日遭到深交所、上交所限制交易並啓動公開譴責程序。

第一財經報導，深交所決定從2024年2月20日起至22日止對寧波靈均名下相關證券 帳戶採取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

相同時間內，上交所對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資 者帳戶交易的監管措施，即暫停相關產品帳戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。