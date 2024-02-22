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北京救市 傳禁大戶開盤尾盤賣股 60秒賣股25億元的寧波靈均也被罰

記者林茂仁／綜合報導
中國A股龍年迎「開門紅」。（路透）
中國A股龍年迎「開門紅」。（路透）

中國官方搶救A股再出招，消息人士透露，中國證監會要求法人機構等大戶在A股開盤及尾盤不得淨賣出，以降低賣壓，助攻A股上漲。

中國A股上證指數21日一度大漲2.5%，最高來到2994點，接近3000點水平，或與大戶限制淨賣出有關，彭博引述消息指出，中國證監會就穩定資本市場運行進一步強化監管舉措，包括限制主要金融機構在A股開盤和尾盤時段的淨賣出。中國證監會暫未作回覆。

報導指出，中國證監會已限制主要機構（包括券商自營部門）在早盤開盤和下午收盤前半小時內淨賣出股票。中國證監會和滬深交易所已成立監察做空資金的專門團隊，通過窗口指導要機構禁止通過股指期貨做空A股獲利或集中賣出等。

知情人士稱，中國證監會還要求部分券商撤回面向做空客戶的融券交易。部分量化基金DMA多空收益互換產品仍被限制降低股票倉位。另一窗口指導是告知對沖基金不要下達集中賣出指令。

另外，中國知名量化私募巨頭「寧波靈均」，因在龍年首個交易日（19日），開盤一分鐘就狂賣逾25億（人民幣）股票，造成上證指數、深證成指快速下跌。20日遭到深交所、上交所限制交易並啓動公開譴責程序。

第一財經報導，深交所決定從2024年2月20日起至22日止對寧波靈均名下相關證券帳戶採取限制交易措施，限制其在上述期間買賣在本所上市交易的所有股票，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

相同時間內，上交所對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者帳戶交易的監管措施，即暫停相關產品帳戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易，同時啟動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。

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