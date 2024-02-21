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證監會護股市 2天10餘場座談、吳清與投資者面對面

中國新聞組／北京21日電
證監會主席吳清傾聽各投資方意見。(記者林宸誼／攝影)
證監會主席吳清傾聽各投資方意見。(記者林宸誼／攝影)

為救市穩金融，中國證券監督管理委員會主席吳清新官上任動作頻頻，不僅於18、19日連召開十多場座談會聽取市場各方建議，還率隊前往銀河證券金融街營業部與投資者代表面對面交流。這不僅是吳清上任後首次露面，率隊與投資者代表面對面，也釋放重要訊號。據了解，「信心」是系列座談會的關鍵字。

每日經濟新聞報導，吳清19日下午率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表進行座談交流。吳清此次座談對象均是營業部客戶，且「談了不短的時間」。銀河證券金融街營業部是一家老牌營業部，於1994年5月開業。

證監會官網資料顯示，2月18日至19日，證監會召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。

澎湃新聞報導，短短兩天內證監會共計召開十多場座談會，其中吳清相繼主持兩場。座談會涵蓋的領域廣泛，專家學者、中小型投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等的代表都參與了座談。

討論的內容從IPO、上市公司監管、規範減持、優化分紅、規範交易行為，到提升投資價值、優化市值管理、提升專業機構力量、推動長期資金入市，再到退市以及開放與安全等。

多名與會代表在會上建議，首次公開發行（IPO）應該首重品質，為投資者提供優質投資標的；針對上市公司監管，與會人士認為，一些上市公司品質不高，有的甚至上市目的不純，以「圈錢」、「套現」為目的，嚴重影響投資者信心，必須嚴厲打擊，「希望能夠更加注重公平性，加強中小投資者權益保護」。

接下來，證監會將多措並舉穩定市場，提振投資者信心。一是從源頭提高上市公司質量，二是加強上市公司全過程監管，三是加強證券公司和公募基金監管。

前海開源首席經濟學家楊德龍認為，資本市場的改革是一以貫之的，只有從根本上提高了上市公司質量，才能提升上市公司的可投性，進而增強市場的內在穩定性和投資者信心。

證券時報透露，證監會目前正著眼於懲治財務造假、防範繞道減持等市場關切的問題作進一步研究，力求更好提升投資者信心，增強投資者獲得感。

2月7日，證監會「換帥」。上海市委副書記、政法委書記吳清，正式接棒易會滿，成為第10任中國證監會主席。吳清早年在證監會工作期間，對於問題券商的風險處置和重拳嚴打基金「老鼠倉」，給市場留下深刻印象。

中國證監會連開多場座談會。（路透資料照片）
中國證監會連開多場座談會。（路透資料照片）

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