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鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念、毛粉網站暗諷侏儒

中國新聞組／北京20日電
鄧小平逝世27周年，今年官方未有大型紀念活動，圖為2019年「新中國成立七十周年成就展」中，民眾拍攝鄧小平的照片。(歐新社)
鄧小平逝世27周年，今年官方未有大型紀念活動，圖為2019年「新中國成立七十周年成就展」中，民眾拍攝鄧小平的照片。(歐新社)

2月19日是中共前領導人鄧小平逝世27周年，中國多家官媒以發布短文或短片的形式低調紀念，新華網稱他是「改革開放的總設計師」。但左派網站「紅色中國」則在周日發布「祝賀鄧小平逝世27周年」文章，以歌曲暗諷其為「侏儒」。

自由亞洲電台報導，「新華報業網」當日發布一分鐘短片，稱「27年前的今天——1997年2月19日，鄧小平同志永遠地離開了我們，但作為改革開放的總設計師，他永遠活在我們心中。今天，讓我們一起緬懷、致敬偉人，再道一聲：小平，您好！」

短片敘述鄧從1920年赴法國留學，1979年提出「小康」概念，1982年提出「一國兩制」，1984年視察廣東，1990年為「希望工程」提名，1997年2月北京辭世。此外，「瞭望雜誌」、「中國婦女報」等均寫短語紀念鄧。

鄧逝世紀念日前一天，中共湖南省委發出「在全省開展解放思想大討論活動」通知。

1978年12月，鄧小平首次提出「解放思想、實事求是，團結一致向前看」的政治主張，這讓人聯想到1978年12月鄧小平首次提出「解放思想、實事求是，團結一致向前看」的政治主張，但湖南當局通知並未提及鄧。

貴州學者耿先生說明，文革結束後，鄧小平提出「解放思想、實事求是」，有其針對性，它針對的是計畫經濟體制。今天重提所謂的思想解放，在某種意義上可說是無的放矢。耿先生認為今天的大環境與當年完全不同，看不出「解放思想」指出的是什麼。

報導指出，左派毛粉網站「紅色中國」周日晚間發出署名「李方舟」的短文「祝賀鄧小平逝世27周年」，寫道：「為了紀念這位世紀偉人的功績，我決定用羅大佑1989年的『侏儒之歌』作為主題曲…」，上述文字並未被屏蔽。當局是否禁止這類文章，也將被視為檢驗中國政治路線走向的試金石。

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