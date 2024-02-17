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拿不到美國金援 太平洋3島國：北京積極「策反」

中國新聞組／北京17日電
帛琉總統惠恕仁(圖)指部分帛琉政界人士想接受中國大陸利誘，將外交政策自台灣轉往中國大陸，而延後通過資金計畫則正好符合上述人士和中國大陸的計畫。(美聯社)
帛琉總統惠恕仁(圖)指部分帛琉政界人士想接受中國大陸利誘，將外交政策自台灣轉往中國大陸，而延後通過資金計畫則正好符合上述人士和中國大陸的計畫。(美聯社)

太平洋三島國去年與美國達成為期20年、價值約70億美元的「自由加盟協約」（COFA）新資助計畫，但國會仍未核准撥款，有報導稱三島國因此「日益感到焦慮」，紛紛以「中國大陸正『胡蘿蔔加大棒』積極策反我們」對美發出警告，要求盡快履約。中國專家則稱美此舉意在排擠中方，諷美這項承諾連第一筆都還沒「打錢(匯錢)」，是在「畫大餅」。

法廣報導，密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉去年與美國達成了為期20年的新資助計畫，根據該計畫，華盛頓將提供經濟援助，同時在中國覬覦的太平洋戰略要地獲得排他性的軍事准入。美國兩黨都支持這項被稱為「自由加盟協約」（COFA）的計畫，但因這筆資金被納入一項有爭議的補充預算中，數月後國會仍未批准撥款。

報導引述路透指出，上述三個太平洋島國的領導人多次致信美國國會領導人，強調批准相關立法的必要性。在2月6日寫給美國參議院領導人的聯名信中，三國領導人警告延遲立法「在我們的人民中造成了不確定性」，「導致太平洋地區競爭性政治行為體有不良的經濟利用機會」。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）在2月9日的信中警告說，拖延正中中國大陸和部分帛琉政客的下懷，他們希望接受中方的經濟誘惑，將這個島國對台灣的外交承認轉移到北京。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）在2月12日和13日的信中也寫道，「中華人民共和國一直在用『胡蘿蔔加大棒』的方式轉移我們的聯盟─包括停止對台灣的支持。進一步拖延…有可能破壞對美國的信心，並鼓勵一些人同意中華人民共和國的誘惑」。

中國媒體觀察者網則形容這是「美國一直不打錢，太平洋島國急了」，只能拿「中國正積極『策反』我們」這個理由「使勁兒刷存在感」。

報導引述華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘表示，70億美元要分20年給付，在政治上、經濟上都具有很大的不確定性。所以這更多的是「畫餅」，現在連第一筆款項來源都沒有落實。三島國稱中國「趁虛而入」根本就是托詞，目的就是中傷和排擠中國，美國對南太地區援助實際都基於其自身利益，把它們當作戰略工具或武器，南太島國的政府和人民越來越看清這點，這次COFA資金問題也是一個警鐘。

華人 預算 參議院

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