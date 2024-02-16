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與政府不同調 德企「用腳投票」對中投資119億歐元創新高

記者黃雅慧／綜合報導
德國經濟研究所（IW）14日公布研究顯示，2023年德國對中直接投資總額為119億歐元，年增率超過4%，創下歷史新高。圖為江蘇太倉一家德資新材料廠。(新華社)
德國經濟研究所（IW）14日公布研究顯示，2023年德國對中直接投資總額為119億歐元，年增率超過4%，創下歷史新高。圖為江蘇太倉一家德資新材料廠。(新華社)

「最好在其他國家建立工廠，減少對中國依賴…」德國政府近期高喊「去風險」，但德國經濟研究所（IW）提供的數據似乎與之相悖。數據顯示，2023年德國對中直接投資總額為119億歐元，年增率超過4%，創下歷史新高。對此，中國官媒以「德企用腳投票」為題，肯定德企不理「去風險」論調、所做的決定。

此外，德國聯邦統計局14日數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元，中國連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴，顯示中國仍是德國重要合作對象。

「這是一個新記錄—此前兩年的數字已經很高了。」IW國際經濟政策、金融和房地產市場部門負責人約爾根·馬特斯（Jürgen Matthes）說。據了解，該研究是基於德國央行數據進行的。

僅從2021年到2023年，德國企業在中國的投資額就相當於其2015年至2020年的投資額。

研究還顯示，去年中國在德國海外直接投資流量中所占的份額總體上沒有下降。中國在德國經濟中所有外國直接投資中的份額已上升到10.3%。這是自2014年以來首次超過10%大關，創下近10年來新高。而德國在亞洲其他地區的直接投資則停滯在8%左右。

馬特斯指出，少數（德國）大企業與大多數中小企業之間的情況存在很大的差別。「其他的研究和非正式證據支持這個觀點，一部分中小企業在尋求減少他們與中國商業聯繫，或者完全退出中國」馬特斯說。

從貿易數據來看，德國與中國關係雖仍密切，但貿易額有所下降。數據顯示，與2022年相比，2023年中德雙邊貿易額下降15.5%。其中，2023年德國從中國進口額年減19.2%﹔德國向中國出口額年減8.8%。

觀察者網報導，在華德國企業官方協會中國德國商會1月發布「2023/24年度德企商業信心調查報告」顯示，雖然存在所謂「對華去風險」的噪音，但中國「對德國經濟的意義依然是獨一無二的」。

報告數據顯示，91%的受訪德企計畫繼續紮根中國市場；78%的受訪者預計未來五年其產業將持續成長；54%的受訪者計畫在未來兩年增加在華投資，其中79%的企業表示，這是維持在華競爭力所必需的。

這一觀點也在13日發布的「2024年慕尼黑安全報告」中有所體現。報告承認，儘管所謂「去風險」和「減少對華依賴」的陳腔濫調不斷重複渲染，但實際上美歐對華經貿數字正在「逆勢而上」。

美國之音則稱，德國與美國的貿易總額非常接近，達到2523億歐元，差距只有7億歐元。如果不出意外，可以預測，2025年美國將取代中國成為德國最大的貿易夥伴。2022年德國對中國的貿易赤字為860億歐元。去年這項赤字明顯下降，達到580億歐元，但仍位於史上第二高的位置。

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