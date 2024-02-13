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化工巨頭巴斯夫撤出新疆 德政界籲Volkswagen跟進

中國新聞組／北京13日電
德國化工巨頭巴斯夫（BASF）9日宣布，將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份。(路透)
德國化工巨頭巴斯夫（BASF）9日宣布，將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份。(路透)

歐洲對中國的負面評價正在擴大。媒體報導，自德國化工巨頭巴斯夫（BASF）上周宣布撤出新疆後，德國政界呼籲大眾汽車（Volkswagen）也效法撤出新疆。德媒同時披露，一些中國電商平台如Temu、Shein和AliExpress透過低報商品價值偷逃關稅，引起歐洲本土電商不滿，批評不公平競爭。

德國之聲中文網報導，德國執政的社民黨（SPD）、綠黨（die Grünen）和自民黨（FDP）政治家在接受媒體採訪時，對巴斯夫撤出在新疆投資的決定，以及德國企業在中國的道義責任做出表態。巴斯夫集團9日宣布，將從位於新疆的兩家合資企業中撤出股份。此前，巴斯夫在新疆的當地合資夥伴遭到人權組織的指控，其員工被疑地直接參與打壓少數民族的行動。

聯邦議院人權和人道援助委員會主席、自民黨議員阿爾特（Renata Alt）對每日鏡報表示，「對於西方企業的經濟活動來說，新疆必須成為一個禁區（No-Go），對大眾汽車也是如此。」

阿爾特對巴斯夫撤資的決定表示歡迎，稱：「涉及人權，不允許我們做出骯髒的妥協。」

綠黨的歐洲議會議員比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）認為巴斯夫撤出新疆的決定其實「早該做出了」。他也對大眾汽車進行了尖銳的批評：「大眾集團一直在粉飾新疆糟糕人權狀況方面起到一個負面表率作用。」

他指出，在巴斯夫宣布退出新疆後，大眾無疑將受到更大壓力。「大眾必須離開新疆！企業的商業考量也有一條倫理的紅線，與推行強迫勞動的新疆當局同流合污，無疑越過了這條紅線。」

另外，西南德意志電台（SWR）記者近日到歐洲最大的空運貨物轉運站之一、比利時列日機場，這裡每天有上百萬來自中國的小包裹空運抵達，其中一大部分繼續運往德國。

一位海關工作人員向記者展示，一個註明價值54歐元的包裹，實際上是一個價值1270歐元的4K投影機。價值低於150歐元的包裹進入歐洲無須繳納海關稅。

機場的海關工作人員也向記者展示，有時一件包裹會拆成兩部分運送，以便讓每件的價值低於150歐元。這也是一種欺詐行為。

西南德意志電台指出，海關人員表示，儘管知道包裹價值存在故意低報的問題，但由於人手不足等問題，沒有辦法對所有包裹進行檢查。報導稱，根據歐委會統計，過去兩年共有20億件這樣的包裹。

這樣的現象也引起歐洲本土電商的不滿，因為這會導致不公平競爭。西南德意志電台說，從2022到2023年，運往歐洲的免關稅包裹數量翻了一番，原因之一是中國電商平台Temu。該平台自2023年初也在德國活躍起來。

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