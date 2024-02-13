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中資印尼鎳煉廠爆炸 2中公民列嫌犯

中國新聞組／北京13日電

印尼青山不銹鋼公司去年12月底發生冶煉爐爆炸，造成21名工人死亡，其中包括8名來自中國的工人，另有數十人受傷。印尼警方12日將兩名中國公民列為爆炸的嫌疑人，警方稱將提出一項疏忽致死或重傷的刑事指控。該指控的最高刑罰是五年監禁。

美國之音報導，印尼青山不銹鋼有限公司（PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel）的冶煉爐12月24日維修時發生爆炸，4名中國工人和9名印尼工人當場死亡。隨後幾天，又有8人在醫院接受治療時死亡，使死亡總數達到21人，其中包括8名來自中國的工人。

該熔爐位於中蘇拉威西省莫羅瓦利縣印尼經貿合作區青山園區開發有限公司（PT Indonesia Morowali Industrial Park）管理的鎳加工工業區內。

中蘇拉威西警方發言人喬科·維納托諾（Djoko Wienartono）表示，經過調查，警方有足夠的證據將兩名中國公民——姓名縮寫字母分別是ZG和Z——認定為嫌疑人。維納托諾說，ZG是冶煉爐主管，Z是他的副主管。

「爆炸發生時，ZG和Z是冶煉爐的負責人，」維納托諾在中蘇拉威西省首府帕盧布舉行的新聞發布會上說，「他們違反了該公司的營運標準。」

維納托諾說，警方調查顯示，爆炸時該冶煉爐正在維修，並未運行，而爆炸原因是「爐內殘渣」流出，與附近用於焊接的氧氣瓶接觸引發火災。

這次爆炸是印尼鎳冶煉廠發生的一系列死亡事件中的最新一起，這些工廠是中國跨國發展計畫「一帶一路」倡議的一部分。

印尼經貿合作區青山園近50%的股份由一家中國控股公司擁有，其餘股份則由兩家印尼公司擁有。它於2013年開始運管冶煉廠，目前是印尼最大的鎳基工業區。

印尼 一帶一路 字母

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